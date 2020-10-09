أدانت باكستان بشدة الهجوم الأخير الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية. وقال بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم إن باكستان تقدر الاعتراض الناجح للطائرة المسيرة، والذي حال دون وقوع خسائر في الأرواح البريئة، مضيفاً أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات. وجدد البيان دعم باكستان الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

باكستان تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة تجاه المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-09 أدانت باكستان بشدة الهجوم الأخير الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم إن باكستان تقدر الاعتراض الناجح للطائرة المسيرة، والذي حال دون وقوع خسائر في الأرواح البريئة، مضيفاً أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

وجدد البيان دعم باكستان الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442 04:54 PM

باكستان تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة تجاه المملكة جددت دعمها وتضامنها مع السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها





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أدانت باكستان بشدة الهجوم الأخير الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم إن باكستان تقدر الاعتراض الناجح للطائرة المسيرة، والذي حال دون وقوع خسائر في الأرواح البريئة، مضيفاً أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

وجدد البيان دعم باكستان الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.