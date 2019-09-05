محافظ يدمة يستقبل مدير تعليم نجران

اطلع على جهود الإدارة وأعمالها المستقبلية

استقبل محافظ يدمة، موفق بن عبد الهادي العنزي، بمقر المحافظة، الأربعاء؛ مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبد الرحمن العتيبي.



واطلع المحافظ على جهود الإدارة لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة وأبرز الأعمال المستقبلية.



وتناول اللقاء أهمية شراكة التعليم مع مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز من القيم الإيجابية ونشر المعرفة.



ونوّه "العنزي" إلى أهمية التعاون مع التعليم، مشيرًا إلى أن جميع الإمكانيات مسخرة لخدمة العملية التعليمية، بتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه.



من جانبه أكّد الدكتور "العتيبي" أهمية الزيارة التي تهدف لمدّ جسور التواصل بين التعليم والجهات الأخرى لخدمة العملية التربوية والتعليمية، بما يحقق الأهداف المنشودة.



وزار محافظ يدمة عددًا من مدارس يدمة والمعهد العلمي؛ لمشاركة الطلاب بداية عامهم الدراسي الجديد، واطلع على الاستعدادات التي أعدها مكتب تعليم يدمة، والمعهد العلمي، لاستقبال الطلاب.