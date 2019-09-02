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"مرور شقراء ومرات وثادق" يستقبل العام الدراسي بالهدايا والمنشورات التوعوية

قام بتكثيف الدوريات أمام المدارس والكليات لتنظيم السير والتوعية المرورية

بدأت إدارات المرور في محافظات شقراء ومرات وثادق استعداداتها المبكرة لاستقبال العام الدراسي بإعداد الخطط المناسبة وتكثيف الدوريات بجوار المدارس وكليات الجامعة، وتنظيم حركة السير، وتوزيع الهدايا والمنشورات التوعوية على الطلاب والطالبات والمركبات.

وتفصيلاً، وزعت إدارة مرور مرات، الورود والهدايا والمنشورات التوعوية على الطلبة والطالبات وعلى المركبات بشوارع وطرق المحافظة؛ وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

ومن ناحية أخرى، أكد مدير مرور محافظة مرات العقيد أحمد الدعيج أن إدارة المرور بدأت التحضير والاستعداد المبكر لأول أسبوع دراسي؛ وذلك بإعداد الخطط المناسبة لهذا الأسبوع وبقية أسابيع العام الدراسي؛ خصوصًا في الأماكن التي تشهد زحامًا، ومجمعات المدارس والشوارع المؤدية إليها.

وفي محافظة ثادق، شهدت الشوارع انتشار دوريات المرور؛ لتنظيم حركة السير تزامنًا مع أول أسبوع دراسي، لمنع حدوث أي زحام قد تشهد كثافة لحركة السير من ساعات الصباح الأولى، إضافة إلى انتشار دوريات المرور أمام المدارس والطرق المؤدية لها.

وفي محافظة شقراء، تفاعلت الأجهزة الحكومية مع الأسبوع الأول من الدراسة بإشراف محافظ شقراء عادل بن عبد الله البواردي ومتابعته الميدانية المباشرة، فكان لبلديات شقراء والقصب وأشيقر جهد مميز في تنظيف الشوارع والساحات المجاورة للمدارس، وتعاون مع إدارة التعليم في تهيئة الميادين المحيطة بها.

وباشر مرور شقراء بقيادة الرائد عبدالرحمن العصيمي متابعة المدارس مروريًا من خلال تسيير دوريات المرور مع أول يوم دراسي لاستقبال الطلاب وتنظيم السير أمام المدارس وفك الزحام ومنع أي تجاوزات ومخالفات قد تضر مرتادي الطرق، إضافة إلى التوعية بالقيادة الآمنة.

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"مرور شقراء ومرات وثادق" يستقبل العام الدراسي بالهدايا والمنشورات التوعوية
سبق

بدأت إدارات المرور في محافظات شقراء ومرات وثادق استعداداتها المبكرة لاستقبال العام الدراسي بإعداد الخطط المناسبة وتكثيف الدوريات بجوار المدارس وكليات الجامعة، وتنظيم حركة السير، وتوزيع الهدايا والمنشورات التوعوية على الطلاب والطالبات والمركبات.

وتفصيلاً، وزعت إدارة مرور مرات، الورود والهدايا والمنشورات التوعوية على الطلبة والطالبات وعلى المركبات بشوارع وطرق المحافظة؛ وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

ومن ناحية أخرى، أكد مدير مرور محافظة مرات العقيد أحمد الدعيج أن إدارة المرور بدأت التحضير والاستعداد المبكر لأول أسبوع دراسي؛ وذلك بإعداد الخطط المناسبة لهذا الأسبوع وبقية أسابيع العام الدراسي؛ خصوصًا في الأماكن التي تشهد زحامًا، ومجمعات المدارس والشوارع المؤدية إليها.

وفي محافظة ثادق، شهدت الشوارع انتشار دوريات المرور؛ لتنظيم حركة السير تزامنًا مع أول أسبوع دراسي، لمنع حدوث أي زحام قد تشهد كثافة لحركة السير من ساعات الصباح الأولى، إضافة إلى انتشار دوريات المرور أمام المدارس والطرق المؤدية لها.

وفي محافظة شقراء، تفاعلت الأجهزة الحكومية مع الأسبوع الأول من الدراسة بإشراف محافظ شقراء عادل بن عبد الله البواردي ومتابعته الميدانية المباشرة، فكان لبلديات شقراء والقصب وأشيقر جهد مميز في تنظيف الشوارع والساحات المجاورة للمدارس، وتعاون مع إدارة التعليم في تهيئة الميادين المحيطة بها.

وباشر مرور شقراء بقيادة الرائد عبدالرحمن العصيمي متابعة المدارس مروريًا من خلال تسيير دوريات المرور مع أول يوم دراسي لاستقبال الطلاب وتنظيم السير أمام المدارس وفك الزحام ومنع أي تجاوزات ومخالفات قد تضر مرتادي الطرق، إضافة إلى التوعية بالقيادة الآمنة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
11:14 PM

"مرور شقراء ومرات وثادق" يستقبل العام الدراسي بالهدايا والمنشورات التوعوية

قام بتكثيف الدوريات أمام المدارس والكليات لتنظيم السير والتوعية المرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت إدارات المرور في محافظات شقراء ومرات وثادق استعداداتها المبكرة لاستقبال العام الدراسي بإعداد الخطط المناسبة وتكثيف الدوريات بجوار المدارس وكليات الجامعة، وتنظيم حركة السير، وتوزيع الهدايا والمنشورات التوعوية على الطلاب والطالبات والمركبات.

وتفصيلاً، وزعت إدارة مرور مرات، الورود والهدايا والمنشورات التوعوية على الطلبة والطالبات وعلى المركبات بشوارع وطرق المحافظة؛ وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

ومن ناحية أخرى، أكد مدير مرور محافظة مرات العقيد أحمد الدعيج أن إدارة المرور بدأت التحضير والاستعداد المبكر لأول أسبوع دراسي؛ وذلك بإعداد الخطط المناسبة لهذا الأسبوع وبقية أسابيع العام الدراسي؛ خصوصًا في الأماكن التي تشهد زحامًا، ومجمعات المدارس والشوارع المؤدية إليها.

وفي محافظة ثادق، شهدت الشوارع انتشار دوريات المرور؛ لتنظيم حركة السير تزامنًا مع أول أسبوع دراسي، لمنع حدوث أي زحام قد تشهد كثافة لحركة السير من ساعات الصباح الأولى، إضافة إلى انتشار دوريات المرور أمام المدارس والطرق المؤدية لها.

وفي محافظة شقراء، تفاعلت الأجهزة الحكومية مع الأسبوع الأول من الدراسة بإشراف محافظ شقراء عادل بن عبد الله البواردي ومتابعته الميدانية المباشرة، فكان لبلديات شقراء والقصب وأشيقر جهد مميز في تنظيف الشوارع والساحات المجاورة للمدارس، وتعاون مع إدارة التعليم في تهيئة الميادين المحيطة بها.

وباشر مرور شقراء بقيادة الرائد عبدالرحمن العصيمي متابعة المدارس مروريًا من خلال تسيير دوريات المرور مع أول يوم دراسي لاستقبال الطلاب وتنظيم السير أمام المدارس وفك الزحام ومنع أي تجاوزات ومخالفات قد تضر مرتادي الطرق، إضافة إلى التوعية بالقيادة الآمنة.

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