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"الجمارك تُعيد تصدير أكثر من 47 ألف منتج مخالف للمواصفات

لعدم مطابقتها للمعايير السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه

أعادت الجمارك السعودية خلال النصف الأول من عام 2020م تصدير أكثر من 47 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل (الخلاطات بجميع أنواعها والمراحيض الغربية (ذات التدفق الأحادي/الثنائي والمبولة بنظام التدفق)؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وتأتي إعادة تصدير هذه المنتجات انطلاقًا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تسعى تلك الجهات إلى توحيد الجهود في سبيل تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه، والتي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه على الوجه الأمثل.

وأكدت الجمارك السعودية أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه تُعد شرطًا لازمًا للسماح بدخول منتجات أدوات ترشيد استهلاك المياه إلى المملكة، وذلك بضرورة وجود ملصق البطاقة على الكرتون الداخلي والخارجي للمنتج، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة "سابر".

الجمارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك تُعيد تصدير أكثر من 47 ألف منتج مخالف للمواصفات
سبق

أعادت الجمارك السعودية خلال النصف الأول من عام 2020م تصدير أكثر من 47 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل (الخلاطات بجميع أنواعها والمراحيض الغربية (ذات التدفق الأحادي/الثنائي والمبولة بنظام التدفق)؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وتأتي إعادة تصدير هذه المنتجات انطلاقًا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تسعى تلك الجهات إلى توحيد الجهود في سبيل تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه، والتي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه على الوجه الأمثل.

وأكدت الجمارك السعودية أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه تُعد شرطًا لازمًا للسماح بدخول منتجات أدوات ترشيد استهلاك المياه إلى المملكة، وذلك بضرورة وجود ملصق البطاقة على الكرتون الداخلي والخارجي للمنتج، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة "سابر".

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
08:13 PM

"الجمارك تُعيد تصدير أكثر من 47 ألف منتج مخالف للمواصفات

لعدم مطابقتها للمعايير السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت الجمارك السعودية خلال النصف الأول من عام 2020م تصدير أكثر من 47 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل (الخلاطات بجميع أنواعها والمراحيض الغربية (ذات التدفق الأحادي/الثنائي والمبولة بنظام التدفق)؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وتأتي إعادة تصدير هذه المنتجات انطلاقًا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تسعى تلك الجهات إلى توحيد الجهود في سبيل تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه، والتي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه على الوجه الأمثل.

وأكدت الجمارك السعودية أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه تُعد شرطًا لازمًا للسماح بدخول منتجات أدوات ترشيد استهلاك المياه إلى المملكة، وذلك بضرورة وجود ملصق البطاقة على الكرتون الداخلي والخارجي للمنتج، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة "سابر".

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