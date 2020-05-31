تنظيف وتعقيم.. "تعليم شقراء" يهيئ مقرات العمل ويطبق الاحترازات الصحية

جهّزت وحدات الفحص والكشف على الموظفين والموظفات من قِبَل المختصين

قامت إدارة التعليم بمحافظة شقراء بتهيئة مقرات العمل للدوام صباح اليوم الأحد؛ وذلك من خلال تنظيفها وتعقيمها في وقت مبكر، إضافة إلى تأكيدها على تطبيق عدد من الإجراءات الصحية والإدارية لمنع انتشار من فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة الرسمية لإدارة التعليم بشقراء المشرفة خلود الشتوي: قامت الإدارة في وقت مبكر بتهيئة مقار العمل للدوام اليوم الأحد من خلال تنظيفها وتعقيمها، وتوفير المطهرات والوسائل الوقائية في تلك مقرات العمل، وتجهيز وحدات الفحص والكشف على الموظفين والموظفات من قِبَل الأقسام المختصة بالإدارة.

وأضافت: بناءً على تعميم وزير التعليم رقم 91729 بتاريخ 4/ 10/ 1441 المبني على ما صدر من الأمر السامي الكريم بشأن رفع تعليق الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية؛ بدءًا من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ، قامت إدارة الموارد البشرية في الإدارة بالتأكيد على تطبيق توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعتمدة بالتعميم برقم 149503 بتاريخ 3/ 10/ 1441 بشأن العودة لمقرات العمل؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتابعت: إدارة الموارد البشرية أكدت على الجميع ضرورة التقيد بالإجراءات الإدارية والاحترازات الصحية التي من أهمها: أن تكون العودة لمقرات العمل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 شوال 1441 هـ بنسبة لا تقل عن 50٪ بحضور الموظفين والموظفات من كل إدارة أو قسم (مع ضرورة حضور جميع مديري ورؤساء ورئيسات الأقسام)، واستمرارية إنجاز العمل عن بُعد لبقية الموظفين والموظفات الذين تم رفع أسمائهم من قِبَل رؤساء الأقسام، مع التأكيد وضمان التواصل المباشر مع إدارتهم خلال ساعات العمل الرسمية، ووضع جدول زمني بإجازات الموظفين الإداريين وشاغلي الوظائف التعليمية في قسمه؛ بما لا يؤثر على سير العمل وبما لا يتعارض مع التعاميم المنظمة لذلك.

وأردفت: سيكون العمل من يوم الأحد الموافق 15 شوال 1441هـ بنسبة لا تقل عن 75٪ من الموظفين والموظفات؛ على أن يكون يوم الأحد 22 شوال 1441هـ موعد اكتمال عودة جميع الموظفين والموظفات بمقرات عملهم بنسبة 100٪.

وقالت: يُستثنى من الحضور الموظفون الموظفات بحسب تصنيف وزارة الصحة، ممن لديهم الحالات التالية (الأمراض التنفسية- الأمراض القلبية المزمنة- أمراض الأورام ونقص المناعة- الحوامل- ومن لديهم أمراض مزمنة- ومن تتجاوز أعمارهم 55 عامًا)، مع ضرورة تبليغ رؤسائهم بذلك حتى إشعار آخر.

وأضافت: " يتولى قسم الشؤون الصحية وقسم الصيانة والتشغيل والخدمات العامة، تجهيز وحدات فحص وكشف على الموظفين والموظفات، وتوفير المعقمات عند مداخل المباني، والتأكيد على الموظفين والموظفات تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة، والتوعية بأن كلنا مسؤول مسؤولية خاصة عن نفسه وعن المجتمع الذي يخالطه.

وأكدت "الشتوي" أن قسم الصحة المدرسية وقسم الخدمات العامة يقومان بمتابعة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين وكذا الموظفات بمسافة لا تقل عن مترين، ومتابعة تنظيف وتطهير وتعقيم كل المناطق الحيوية داخل مباني الإدارة؛ بما في ذلك آلات التصوير والنسخ والأجهزة إلخ، وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح.

وأشارت إلى أن قسم الإعلام والاتصال والعلاقات العامة ستقوم بنشر الوعي وطرق الوقاية والاحترازات والتدابير الوقائية عبر المنصات والقنوات الإعلامية المتاحة.

ولفتت إلى أن الإدارة شددت على منع تجمعات الموظفين للقاءات المعايدة وأي فعاليات أخرى في مكان العمل؛ مؤكدة على كل موظف وموظفة تحمّل المسؤولية الذاتية تجاه تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية عن نفسه، وتحمل المسؤولية الجماعية للمجتمع الذي يخالطه وفق توجيهات وزارة الصحة.