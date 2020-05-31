النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنظيف وتعقيم.. "تعليم شقراء" يهيئ مقرات العمل ويطبق الاحترازات الصحية

جهّزت وحدات الفحص والكشف على الموظفين والموظفات من قِبَل المختصين

قامت إدارة التعليم بمحافظة شقراء بتهيئة مقرات العمل للدوام صباح اليوم الأحد؛ وذلك من خلال تنظيفها وتعقيمها في وقت مبكر، إضافة إلى تأكيدها على تطبيق عدد من الإجراءات الصحية والإدارية لمنع انتشار من فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة الرسمية لإدارة التعليم بشقراء المشرفة خلود الشتوي: قامت الإدارة في وقت مبكر بتهيئة مقار العمل للدوام اليوم الأحد من خلال تنظيفها وتعقيمها، وتوفير المطهرات والوسائل الوقائية في تلك مقرات العمل، وتجهيز وحدات الفحص والكشف على الموظفين والموظفات من قِبَل الأقسام المختصة بالإدارة.

وأضافت: بناءً على تعميم وزير التعليم رقم 91729 بتاريخ 4/ 10/ 1441 المبني على ما صدر من الأمر السامي الكريم بشأن رفع تعليق الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية؛ بدءًا من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ، قامت إدارة الموارد البشرية في الإدارة بالتأكيد على تطبيق توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعتمدة بالتعميم برقم 149503 بتاريخ 3/ 10/ 1441 بشأن العودة لمقرات العمل؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتابعت: إدارة الموارد البشرية أكدت على الجميع ضرورة التقيد بالإجراءات الإدارية والاحترازات الصحية التي من أهمها: أن تكون العودة لمقرات العمل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 شوال 1441 هـ بنسبة لا تقل عن 50٪ بحضور الموظفين والموظفات من كل إدارة أو قسم (مع ضرورة حضور جميع مديري ورؤساء ورئيسات الأقسام)، واستمرارية إنجاز العمل عن بُعد لبقية الموظفين والموظفات الذين تم رفع أسمائهم من قِبَل رؤساء الأقسام، مع التأكيد وضمان التواصل المباشر مع إدارتهم خلال ساعات العمل الرسمية، ووضع جدول زمني بإجازات الموظفين الإداريين وشاغلي الوظائف التعليمية في قسمه؛ بما لا يؤثر على سير العمل وبما لا يتعارض مع التعاميم المنظمة لذلك.

وأردفت: سيكون العمل من يوم الأحد الموافق 15 شوال 1441هـ بنسبة لا تقل عن 75٪ من الموظفين والموظفات؛ على أن يكون يوم الأحد 22 شوال 1441هـ موعد اكتمال عودة جميع الموظفين والموظفات بمقرات عملهم بنسبة 100٪.

وقالت: يُستثنى من الحضور الموظفون الموظفات بحسب تصنيف وزارة الصحة، ممن لديهم الحالات التالية (الأمراض التنفسية- الأمراض القلبية المزمنة- أمراض الأورام ونقص المناعة- الحوامل- ومن لديهم أمراض مزمنة- ومن تتجاوز أعمارهم 55 عامًا)، مع ضرورة تبليغ رؤسائهم بذلك حتى إشعار آخر.

وأضافت: " يتولى قسم الشؤون الصحية وقسم الصيانة والتشغيل والخدمات العامة، تجهيز وحدات فحص وكشف على الموظفين والموظفات، وتوفير المعقمات عند مداخل المباني، والتأكيد على الموظفين والموظفات تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة، والتوعية بأن كلنا مسؤول مسؤولية خاصة عن نفسه وعن المجتمع الذي يخالطه.

وأكدت "الشتوي" أن قسم الصحة المدرسية وقسم الخدمات العامة يقومان بمتابعة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين وكذا الموظفات بمسافة لا تقل عن مترين، ومتابعة تنظيف وتطهير وتعقيم كل المناطق الحيوية داخل مباني الإدارة؛ بما في ذلك آلات التصوير والنسخ والأجهزة إلخ، وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح.

وأشارت إلى أن قسم الإعلام والاتصال والعلاقات العامة ستقوم بنشر الوعي وطرق الوقاية والاحترازات والتدابير الوقائية عبر المنصات والقنوات الإعلامية المتاحة.

ولفتت إلى أن الإدارة شددت على منع تجمعات الموظفين للقاءات المعايدة وأي فعاليات أخرى في مكان العمل؛ مؤكدة على كل موظف وموظفة تحمّل المسؤولية الذاتية تجاه تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية عن نفسه، وتحمل المسؤولية الجماعية للمجتمع الذي يخالطه وفق توجيهات وزارة الصحة.

إدارة التعليم محافظة شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنظيف وتعقيم.. "تعليم شقراء" يهيئ مقرات العمل ويطبق الاحترازات الصحية
سبق

قامت إدارة التعليم بمحافظة شقراء بتهيئة مقرات العمل للدوام صباح اليوم الأحد؛ وذلك من خلال تنظيفها وتعقيمها في وقت مبكر، إضافة إلى تأكيدها على تطبيق عدد من الإجراءات الصحية والإدارية لمنع انتشار من فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة الرسمية لإدارة التعليم بشقراء المشرفة خلود الشتوي: قامت الإدارة في وقت مبكر بتهيئة مقار العمل للدوام اليوم الأحد من خلال تنظيفها وتعقيمها، وتوفير المطهرات والوسائل الوقائية في تلك مقرات العمل، وتجهيز وحدات الفحص والكشف على الموظفين والموظفات من قِبَل الأقسام المختصة بالإدارة.

وأضافت: بناءً على تعميم وزير التعليم رقم 91729 بتاريخ 4/ 10/ 1441 المبني على ما صدر من الأمر السامي الكريم بشأن رفع تعليق الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية؛ بدءًا من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ، قامت إدارة الموارد البشرية في الإدارة بالتأكيد على تطبيق توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعتمدة بالتعميم برقم 149503 بتاريخ 3/ 10/ 1441 بشأن العودة لمقرات العمل؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتابعت: إدارة الموارد البشرية أكدت على الجميع ضرورة التقيد بالإجراءات الإدارية والاحترازات الصحية التي من أهمها: أن تكون العودة لمقرات العمل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 شوال 1441 هـ بنسبة لا تقل عن 50٪ بحضور الموظفين والموظفات من كل إدارة أو قسم (مع ضرورة حضور جميع مديري ورؤساء ورئيسات الأقسام)، واستمرارية إنجاز العمل عن بُعد لبقية الموظفين والموظفات الذين تم رفع أسمائهم من قِبَل رؤساء الأقسام، مع التأكيد وضمان التواصل المباشر مع إدارتهم خلال ساعات العمل الرسمية، ووضع جدول زمني بإجازات الموظفين الإداريين وشاغلي الوظائف التعليمية في قسمه؛ بما لا يؤثر على سير العمل وبما لا يتعارض مع التعاميم المنظمة لذلك.

وأردفت: سيكون العمل من يوم الأحد الموافق 15 شوال 1441هـ بنسبة لا تقل عن 75٪ من الموظفين والموظفات؛ على أن يكون يوم الأحد 22 شوال 1441هـ موعد اكتمال عودة جميع الموظفين والموظفات بمقرات عملهم بنسبة 100٪.

وقالت: يُستثنى من الحضور الموظفون الموظفات بحسب تصنيف وزارة الصحة، ممن لديهم الحالات التالية (الأمراض التنفسية- الأمراض القلبية المزمنة- أمراض الأورام ونقص المناعة- الحوامل- ومن لديهم أمراض مزمنة- ومن تتجاوز أعمارهم 55 عامًا)، مع ضرورة تبليغ رؤسائهم بذلك حتى إشعار آخر.

وأضافت: " يتولى قسم الشؤون الصحية وقسم الصيانة والتشغيل والخدمات العامة، تجهيز وحدات فحص وكشف على الموظفين والموظفات، وتوفير المعقمات عند مداخل المباني، والتأكيد على الموظفين والموظفات تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة، والتوعية بأن كلنا مسؤول مسؤولية خاصة عن نفسه وعن المجتمع الذي يخالطه.

وأكدت "الشتوي" أن قسم الصحة المدرسية وقسم الخدمات العامة يقومان بمتابعة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين وكذا الموظفات بمسافة لا تقل عن مترين، ومتابعة تنظيف وتطهير وتعقيم كل المناطق الحيوية داخل مباني الإدارة؛ بما في ذلك آلات التصوير والنسخ والأجهزة إلخ، وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح.

وأشارت إلى أن قسم الإعلام والاتصال والعلاقات العامة ستقوم بنشر الوعي وطرق الوقاية والاحترازات والتدابير الوقائية عبر المنصات والقنوات الإعلامية المتاحة.

ولفتت إلى أن الإدارة شددت على منع تجمعات الموظفين للقاءات المعايدة وأي فعاليات أخرى في مكان العمل؛ مؤكدة على كل موظف وموظفة تحمّل المسؤولية الذاتية تجاه تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية عن نفسه، وتحمل المسؤولية الجماعية للمجتمع الذي يخالطه وفق توجيهات وزارة الصحة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
10:31 AM

تنظيف وتعقيم.. "تعليم شقراء" يهيئ مقرات العمل ويطبق الاحترازات الصحية

جهّزت وحدات الفحص والكشف على الموظفين والموظفات من قِبَل المختصين

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
471

قامت إدارة التعليم بمحافظة شقراء بتهيئة مقرات العمل للدوام صباح اليوم الأحد؛ وذلك من خلال تنظيفها وتعقيمها في وقت مبكر، إضافة إلى تأكيدها على تطبيق عدد من الإجراءات الصحية والإدارية لمنع انتشار من فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة الرسمية لإدارة التعليم بشقراء المشرفة خلود الشتوي: قامت الإدارة في وقت مبكر بتهيئة مقار العمل للدوام اليوم الأحد من خلال تنظيفها وتعقيمها، وتوفير المطهرات والوسائل الوقائية في تلك مقرات العمل، وتجهيز وحدات الفحص والكشف على الموظفين والموظفات من قِبَل الأقسام المختصة بالإدارة.

وأضافت: بناءً على تعميم وزير التعليم رقم 91729 بتاريخ 4/ 10/ 1441 المبني على ما صدر من الأمر السامي الكريم بشأن رفع تعليق الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية؛ بدءًا من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ، قامت إدارة الموارد البشرية في الإدارة بالتأكيد على تطبيق توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعتمدة بالتعميم برقم 149503 بتاريخ 3/ 10/ 1441 بشأن العودة لمقرات العمل؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتابعت: إدارة الموارد البشرية أكدت على الجميع ضرورة التقيد بالإجراءات الإدارية والاحترازات الصحية التي من أهمها: أن تكون العودة لمقرات العمل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 شوال 1441 هـ بنسبة لا تقل عن 50٪ بحضور الموظفين والموظفات من كل إدارة أو قسم (مع ضرورة حضور جميع مديري ورؤساء ورئيسات الأقسام)، واستمرارية إنجاز العمل عن بُعد لبقية الموظفين والموظفات الذين تم رفع أسمائهم من قِبَل رؤساء الأقسام، مع التأكيد وضمان التواصل المباشر مع إدارتهم خلال ساعات العمل الرسمية، ووضع جدول زمني بإجازات الموظفين الإداريين وشاغلي الوظائف التعليمية في قسمه؛ بما لا يؤثر على سير العمل وبما لا يتعارض مع التعاميم المنظمة لذلك.

وأردفت: سيكون العمل من يوم الأحد الموافق 15 شوال 1441هـ بنسبة لا تقل عن 75٪ من الموظفين والموظفات؛ على أن يكون يوم الأحد 22 شوال 1441هـ موعد اكتمال عودة جميع الموظفين والموظفات بمقرات عملهم بنسبة 100٪.

وقالت: يُستثنى من الحضور الموظفون الموظفات بحسب تصنيف وزارة الصحة، ممن لديهم الحالات التالية (الأمراض التنفسية- الأمراض القلبية المزمنة- أمراض الأورام ونقص المناعة- الحوامل- ومن لديهم أمراض مزمنة- ومن تتجاوز أعمارهم 55 عامًا)، مع ضرورة تبليغ رؤسائهم بذلك حتى إشعار آخر.

وأضافت: " يتولى قسم الشؤون الصحية وقسم الصيانة والتشغيل والخدمات العامة، تجهيز وحدات فحص وكشف على الموظفين والموظفات، وتوفير المعقمات عند مداخل المباني، والتأكيد على الموظفين والموظفات تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة، والتوعية بأن كلنا مسؤول مسؤولية خاصة عن نفسه وعن المجتمع الذي يخالطه.

وأكدت "الشتوي" أن قسم الصحة المدرسية وقسم الخدمات العامة يقومان بمتابعة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين وكذا الموظفات بمسافة لا تقل عن مترين، ومتابعة تنظيف وتطهير وتعقيم كل المناطق الحيوية داخل مباني الإدارة؛ بما في ذلك آلات التصوير والنسخ والأجهزة إلخ، وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح.

وأشارت إلى أن قسم الإعلام والاتصال والعلاقات العامة ستقوم بنشر الوعي وطرق الوقاية والاحترازات والتدابير الوقائية عبر المنصات والقنوات الإعلامية المتاحة.

ولفتت إلى أن الإدارة شددت على منع تجمعات الموظفين للقاءات المعايدة وأي فعاليات أخرى في مكان العمل؛ مؤكدة على كل موظف وموظفة تحمّل المسؤولية الذاتية تجاه تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية عن نفسه، وتحمل المسؤولية الجماعية للمجتمع الذي يخالطه وفق توجيهات وزارة الصحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,656
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,986
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,971
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,744

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة