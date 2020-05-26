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الأجهزة الأمنية بالباحة تواصل جهودها ميدانياً خلال منع التجول

في إطار المساعي الهادفة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد

تواصل الأجهزة الأمنية بمنطقة الباحة، على مدار الساعة، مهامها الروتينية إلى جانب تطبيق أمر منع التجول الكلي، يعضدهم وعي مجتمعي بأهمية البقاء في المنازل؛ حرصاً على السلامة العامة والتكاتف من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال منع التجول يعكس خلو الطرقات والميادين في المنطقة من المارة والمركبات امتثال الجميع لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضي بمنع التجول حرصاً منه على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتأكيد الوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الفيروس.

ويتواصل الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الهادف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع، فيما قابل ذلك تكاتف المواطنين وتعاونهم.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأجهزة الأمنية بالباحة تواصل جهودها ميدانياً خلال منع التجول
سبق

تواصل الأجهزة الأمنية بمنطقة الباحة، على مدار الساعة، مهامها الروتينية إلى جانب تطبيق أمر منع التجول الكلي، يعضدهم وعي مجتمعي بأهمية البقاء في المنازل؛ حرصاً على السلامة العامة والتكاتف من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال منع التجول يعكس خلو الطرقات والميادين في المنطقة من المارة والمركبات امتثال الجميع لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضي بمنع التجول حرصاً منه على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتأكيد الوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الفيروس.

ويتواصل الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الهادف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع، فيما قابل ذلك تكاتف المواطنين وتعاونهم.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
03:22 PM

الأجهزة الأمنية بالباحة تواصل جهودها ميدانياً خلال منع التجول

في إطار المساعي الهادفة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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تواصل الأجهزة الأمنية بمنطقة الباحة، على مدار الساعة، مهامها الروتينية إلى جانب تطبيق أمر منع التجول الكلي، يعضدهم وعي مجتمعي بأهمية البقاء في المنازل؛ حرصاً على السلامة العامة والتكاتف من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال منع التجول يعكس خلو الطرقات والميادين في المنطقة من المارة والمركبات امتثال الجميع لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضي بمنع التجول حرصاً منه على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتأكيد الوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الفيروس.

ويتواصل الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الهادف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع، فيما قابل ذلك تكاتف المواطنين وتعاونهم.

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