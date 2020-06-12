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انقطاع الكهرباء عن بعض المشتركين في بيشة والباحة وتهامة

الشركة تعتذر.. والفرق الفنية تعمل على إعادة الخدمة

قدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها عن انقطاع الخدمة الكهربائية عن عددٍ من المشتركين في بيشة والباحة وتهامة اليوم.

ووفق الشركة، فإن الفرق الفنية تعمل على إعادة الخدمة للمتأثرين جراء هذا العطل الخارج عن إرادتها.

وقالت السعودية للكهرباء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": عطل فني طارئ يتسبب في انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في الباحة وبيشة و‫تهامة، وفرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، والسعودية للكهرباء تعتذر لمشتركيها المتأثرين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انقطاع الكهرباء عن بعض المشتركين في بيشة والباحة وتهامة
سبق

قدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها عن انقطاع الخدمة الكهربائية عن عددٍ من المشتركين في بيشة والباحة وتهامة اليوم.

ووفق الشركة، فإن الفرق الفنية تعمل على إعادة الخدمة للمتأثرين جراء هذا العطل الخارج عن إرادتها.

وقالت السعودية للكهرباء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": عطل فني طارئ يتسبب في انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في الباحة وبيشة و‫تهامة، وفرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، والسعودية للكهرباء تعتذر لمشتركيها المتأثرين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
05:41 PM

انقطاع الكهرباء عن بعض المشتركين في بيشة والباحة وتهامة

الشركة تعتذر.. والفرق الفنية تعمل على إعادة الخدمة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
1,262

قدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها عن انقطاع الخدمة الكهربائية عن عددٍ من المشتركين في بيشة والباحة وتهامة اليوم.

ووفق الشركة، فإن الفرق الفنية تعمل على إعادة الخدمة للمتأثرين جراء هذا العطل الخارج عن إرادتها.

وقالت السعودية للكهرباء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": عطل فني طارئ يتسبب في انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في الباحة وبيشة و‫تهامة، وفرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، والسعودية للكهرباء تعتذر لمشتركيها المتأثرين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها.

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