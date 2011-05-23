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إنجاز إضافي.. "ولادة مكة" تحصد الاعتماد البرامجي الجديد لطب الأطفال

لمدة 4 سنوات.. و"المالكي": يعكس التميز المهني والعمل الدؤوب بالخدمات

حصل مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، على الاعتماد البرامجي الجديد لاختصاص طب الأطفال حديثي الولادة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة ٤ سنوات.

وأكد المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور عطية الزهراني، أن "ولادة مكة" تتميز بالتطور التقني العالي؛ سواءً من جانب التجهيزات الطبية أو التقنيات التي يتم تطبيقها، مع وجود نخبة رائدة من الكفاءات الطبية الوطنية المتخصصة في مجال طب الأطفال.

من جهة أخرى، أوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد يعكس التميز في المستوى المهني والعمل الدؤوب وتكاتف الجهود في تقديم الخدمات الطبية؛ مؤكدًا أن المستشفى يسعى دائمًا لتحقيق النجاح في شتى المجالات بدعم حثيث من وزارة الصحة؛ لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعد فخرًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات "ولادة مكة".

مستشفى الولادة والأطفال مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنجاز إضافي.. "ولادة مكة" تحصد الاعتماد البرامجي الجديد لطب الأطفال
سبق

حصل مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، على الاعتماد البرامجي الجديد لاختصاص طب الأطفال حديثي الولادة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة ٤ سنوات.

وأكد المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور عطية الزهراني، أن "ولادة مكة" تتميز بالتطور التقني العالي؛ سواءً من جانب التجهيزات الطبية أو التقنيات التي يتم تطبيقها، مع وجود نخبة رائدة من الكفاءات الطبية الوطنية المتخصصة في مجال طب الأطفال.

من جهة أخرى، أوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد يعكس التميز في المستوى المهني والعمل الدؤوب وتكاتف الجهود في تقديم الخدمات الطبية؛ مؤكدًا أن المستشفى يسعى دائمًا لتحقيق النجاح في شتى المجالات بدعم حثيث من وزارة الصحة؛ لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعد فخرًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات "ولادة مكة".

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
10:31 AM

إنجاز إضافي.. "ولادة مكة" تحصد الاعتماد البرامجي الجديد لطب الأطفال

لمدة 4 سنوات.. و"المالكي": يعكس التميز المهني والعمل الدؤوب بالخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حصل مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، على الاعتماد البرامجي الجديد لاختصاص طب الأطفال حديثي الولادة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة ٤ سنوات.

وأكد المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور عطية الزهراني، أن "ولادة مكة" تتميز بالتطور التقني العالي؛ سواءً من جانب التجهيزات الطبية أو التقنيات التي يتم تطبيقها، مع وجود نخبة رائدة من الكفاءات الطبية الوطنية المتخصصة في مجال طب الأطفال.

من جهة أخرى، أوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد يعكس التميز في المستوى المهني والعمل الدؤوب وتكاتف الجهود في تقديم الخدمات الطبية؛ مؤكدًا أن المستشفى يسعى دائمًا لتحقيق النجاح في شتى المجالات بدعم حثيث من وزارة الصحة؛ لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعد فخرًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات "ولادة مكة".

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