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"صحة الرياض" تضبط وافدة تقوم بتقديم خدمات طبية تجميلية بالمنازل

بالتعاون مع الجهات الأمنية

في كمين محكم، تمكنت "صحة الرياض"، وبالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية وتقدم خدماتها بالمنازل .

وتفصيلاً أوضح نائب مدير إداره الالتزام بـ"صحة الرياض" الأخصائي أول/ خالد الوسيدي أنه تم ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية، وتقوم بحقن الفيلر والبوتكس، وشد الوجه بالخيوط، وتقدم هذه الخدمات بمنزل المريض عند التواصل معها .

وأضاف أنه تم بحمد الله ضبطها من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة الالتزام، والجهات الأمنية، وتم وضع كمين لها، حيث تمت إحالتها إلى النيابة العامة، وذلك لتقديمها للقضاء .

ومن جانبه أوضح د . محمد العيبان مدير إدارة الالتزام بصحة الرياض أن "صحة الرياض" تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق لجان التفتيش في جميع مدن ومحافظات المنطقة، و من خلال التفاعل مع البلاغات الواردة لمركز بلاغات ٩٣٧، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص وتطبيق العقوبات إن لزم الأمر.

وذلك من خلال الوكالة المساعدة للالتزام، وأوكلت إليها متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة الصحية في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات استمراراً للتطوير الذي تقوم به الصحة لتحسين عمل الرقابة ورفع مستوى الالتزام في القطاع الصحي.

صحة الرياض وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الرياض" تضبط وافدة تقوم بتقديم خدمات طبية تجميلية بالمنازل
سبق

في كمين محكم، تمكنت "صحة الرياض"، وبالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية وتقدم خدماتها بالمنازل .

وتفصيلاً أوضح نائب مدير إداره الالتزام بـ"صحة الرياض" الأخصائي أول/ خالد الوسيدي أنه تم ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية، وتقوم بحقن الفيلر والبوتكس، وشد الوجه بالخيوط، وتقدم هذه الخدمات بمنزل المريض عند التواصل معها .

وأضاف أنه تم بحمد الله ضبطها من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة الالتزام، والجهات الأمنية، وتم وضع كمين لها، حيث تمت إحالتها إلى النيابة العامة، وذلك لتقديمها للقضاء .

ومن جانبه أوضح د . محمد العيبان مدير إدارة الالتزام بصحة الرياض أن "صحة الرياض" تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق لجان التفتيش في جميع مدن ومحافظات المنطقة، و من خلال التفاعل مع البلاغات الواردة لمركز بلاغات ٩٣٧، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص وتطبيق العقوبات إن لزم الأمر.

وذلك من خلال الوكالة المساعدة للالتزام، وأوكلت إليها متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة الصحية في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات استمراراً للتطوير الذي تقوم به الصحة لتحسين عمل الرقابة ورفع مستوى الالتزام في القطاع الصحي.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
04:56 PM

"صحة الرياض" تضبط وافدة تقوم بتقديم خدمات طبية تجميلية بالمنازل

بالتعاون مع الجهات الأمنية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
4,075

في كمين محكم، تمكنت "صحة الرياض"، وبالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية وتقدم خدماتها بالمنازل .

وتفصيلاً أوضح نائب مدير إداره الالتزام بـ"صحة الرياض" الأخصائي أول/ خالد الوسيدي أنه تم ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية، وتقوم بحقن الفيلر والبوتكس، وشد الوجه بالخيوط، وتقدم هذه الخدمات بمنزل المريض عند التواصل معها .

وأضاف أنه تم بحمد الله ضبطها من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة الالتزام، والجهات الأمنية، وتم وضع كمين لها، حيث تمت إحالتها إلى النيابة العامة، وذلك لتقديمها للقضاء .

ومن جانبه أوضح د . محمد العيبان مدير إدارة الالتزام بصحة الرياض أن "صحة الرياض" تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق لجان التفتيش في جميع مدن ومحافظات المنطقة، و من خلال التفاعل مع البلاغات الواردة لمركز بلاغات ٩٣٧، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص وتطبيق العقوبات إن لزم الأمر.

وذلك من خلال الوكالة المساعدة للالتزام، وأوكلت إليها متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة الصحية في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات استمراراً للتطوير الذي تقوم به الصحة لتحسين عمل الرقابة ورفع مستوى الالتزام في القطاع الصحي.

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