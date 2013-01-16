"شرطة جازان": ضبط مواطن لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود

اتُّخذت بحقهم الإجراءات وأحيلوا إلى جهة الاختصاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن شرطة محافظة العارضة قبضت على مواطن لنقله في مركبته (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص وأحيل الناقل إلى النيابة العامة.



وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.



وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.