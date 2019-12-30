زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بعد عصر اليوم إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور سعود الشريم، في منزله بالطائف، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ.
أمير مكة بالنيابة يزور إمام وخطيب الحرم بمنزله في الطائف
بحضور عدد من العلماء والمشايخ
زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بعد عصر اليوم إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور سعود الشريم، في منزله بالطائف، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ.الأمير بدر بن سلطان الدكتور سعود الشريم
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أمير مكة بالنيابة يزور إمام وخطيب الحرم بمنزله في الطائفمتعب البقمي سبق 2019-12-30
30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
08:22 PM
أمير مكة بالنيابة يزور إمام وخطيب الحرم بمنزله في الطائف
بحضور عدد من العلماء والمشايخ
زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بعد عصر اليوم إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور سعود الشريم، في منزله بالطائف، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ.
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