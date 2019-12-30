زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بعد عصر اليوم إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور سعود الشريم، في منزله بالطائف، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ.

أمير مكة بالنيابة يزور إمام وخطيب الحرم بمنزله في الطائف متعب البقمي سبق 2019-12-30 زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بعد عصر اليوم إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور سعود الشريم، في منزله بالطائف، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441 08:22 PM

أمير مكة بالنيابة يزور إمام وخطيب الحرم بمنزله في الطائف بحضور عدد من العلماء والمشايخ





A A A





11 مشاركة

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بعد عصر اليوم إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور سعود الشريم، في منزله بالطائف، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ.