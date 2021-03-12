"الهلال" يخطف الصدارة.. و"النصر" يزيد من متاعب "الأهلي".. و"الاتحاد" يقتحم المنافسة

كلما اقترب قطار دوري المحترفين من محطاته الأخيرة ارتفعت وتيرة الإثارة والتشويق في مبارياته لشدة المنافسة وتقارب المستويات بين الفرق، سواء الطامحة للتتويج باللقب أو التي تسعى لخطف مركز مؤهل لدوري الأبطال أو الحالمة بالهروب من منطقة شبح الهبوط. فبعد أن أسدل الستار عن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مازال الصراع محتدماً والمنافسة مشتعلة، ولم يحسم شيئاً بعد، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قوة الفرق والدوري وهو ما يميز الدوري السعودي عن أقرانه سواء في القارة الآسيوية أو في العالم العربي. الضيوف أصحاب الكلمة.. الاتحاد والتعاون استثناء خطف الهلال صدارة الترتيب بفضل فوزه الكبير خارج قواعده على مضيفه الوحدة (4-2) مستفيداً من تعثر منافسه الشباب للجولة الثانية على التوالي، حيث عقدت هذه الخسارة كثيراً وضع فرسان مكة في جدول الترتيب فالفريق بات في أحد المراكز الهبوط إذا يحتل المركز الرابع عشر. واقتحم الاتحاد المنافسة على اللقب بعد أن كشر عن أنيابه وتغلب على الشباب بهدفين مقابل هدف ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ حافظ على انطلاقته القوية، محققاً الفوز الثالث على التوالي وقلص الفارق مع المتصدر الهلال ووصيفه الشباب، حيث بات على بعد أربع نقاط منهما كما حرم الشباب من الانفراد بالصدارة. وواصل الأهلي الترنح والسقوط للجولة السادسة على التوالي، حيث لم يعرف فيها طعم الفوز إذ تعادل بمناسبتين وانقاد لأربع هزائم متتالية آخرها الخسارة من أمام ضيفه النصر (2-1) الذي استعاد توازنه وصعد للمرتبة السادسة في اللائحة فيما تراجع الأهلي للمركز الخامس. وتابع التعاون صحوته محققاً فوزه الثالث في آخر أربع مباريات بعد أن تغلب على ضيفه أبها بهدف دون رد، ليرتقي للمركز الرابع في حين زادت أوضاع أبها تعقيداً؛ إذ لا تفصله سوى نقطة عن مراكز الهبوط، وواصل الاتفاق التعثر وهدر النقاط للجولة الثالثة توالياً بعدما أجبر على تقاسم النقاط مع مضيفه ضمك صاحب المركز الخامس عشر وما قبل الأخير ليتراجع فارس الدهناء للمركز السابع. وأوقف الرائد مسلسل النتائج الإيجابي للفيصلي في الجولات الأربع الأخير بفوزه عليه بهدف نظيف مكنه من الابتعاد عن مناطق الهبوط مؤقتاً، ونجح الفتح بكسر سلسلة عدم الخسارة للباطن في آخر 5 مباريات بتغلبه عليه بثنائية، فيما حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (3-3) مواجهة القادسية وضيفه العين متذيل جدول الترتيب. قراءة عامة للجولة أقيمت 8 مباريات حقق فيها أصحاب الأرض انتصارين مقابل 4 انتصارات للضيوف، وحضر التعادل مرتين، وتم تسجيل 24 هدفاً بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، فريق أبها الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه، وثلاثة أندية لم تستطع التسجيل (الباطن - أبها - الفيصلي). وشهدت 5 ركلات جزائية أهدرت واحدة عن طريق حسن العمري لاعب القادسية وسجل الباقي عن طريق (جيترسون دوس سانتوس - فهد المولد - بافتيمبي جوميز - يوسف نياكاتي). وأشهر قضاة الجولة 43 بطاقة صفراء، فيما غابت البطاقة الحمراء، وكانت مباراة القادسية والعين أكثر مواجهات الجولة بعدد البطاقة الصفراء بـ 8 بطاقات. إحصائيات الفرق - تلقى الأهلي 36 هدفاً أمام النصر في دوري المحترفين السعودي، ولم يتلق أكثر سوى أمام الهلال (37) والشباب (37)، بينما تلقت شباك النصر 39 هدفاً أمام الأهلي في المنافسة، ولم يتلق أكثر سوى أمام الهلال أيضاً (46). - فاز الأهلي مرتين فقط في آخر 11 مباريات لعبها أمام النصر في دوري المحترفين (ت 4 خ5). - النصر يتذوق طعم الفوز للمرة الأولى في آخر ثماني مباريات لعبها أمام أندية جدة في دوري المحترفين السعودي (ت5 خ2). - للمرة الثانية توالياً يسجل الوحدة هدفين في مباراة ضد الهلال، حيث سجل في مرحلة الذهاب وأيضاً في الإياب، وهو لم يسجل أكثر من هدف واحد فقط في أي من مبارياته الـ 16 قبلها ضد الهلال. - 8 لاعبين مختلفين سجلوا آخر 9 أهداف للوحدة في مرمى الهلال بدوري المحترفين السعودي، في المقابل سجل غوميز 7 من آخر 10 أهداف للهلال في مرمى الوحدة. - خسر الوحدة في 15 مباراة أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي، أكثر من أمام أي فريق آخر في تاريخ المنافسة. - سجل الاتحاد 10 أهداف في آخر 4 مباريات ضد الشباب في دوري المحترفين السعودي، أكثر من الأهداف التي سجلها ضده في 8 مباريات في المنافسة قبل ذلك، فيما فاز الشباب مرةً واحدة فقط في آخر 9 زيارات له لأندية جدة في دوري المحترفين السعودي (ت4 خ4). - لم يخسر الاتحاد في آخر 6 مواجهات ضد أندية الرياض في دوري المحترفين السعودي (ف 2 ت4) وجميع هذه التعادلات جاءت بذات النتيجة (1-1) ولم يحافظ الاتحاد على نظافة شباكه في آخر 12 مباراة ضد أندية الرياض في المنافسة. - لم يفز الرائد على أي فريق أكثر في دوري المحترفين أكثر مما فاز على الفيصلي في 9 مباريات يليه الوحدة بـ8 انتصارات. - 5 أهداف سجلت في مواجهات التعاون ونظيره أبها (4 منها في الأشواط الثانية) وجميع الأهداف سجلت من داخل منطقة الجزاء وسجلها اللاعبون الأساسيون. - العين أكثر فريق فقد نقاطاً بعد التقدم بالنتيجة هذا الموسم في دوري المحترفين حيث فقد (21 نقطة) يليه القادسية (16). إحصائيات اللاعبين - انفرد مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز في صدارة قائمة الهدافين برصيد 18 وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه الأنغولي فابيو ابرو لاعب الباطن. - لاعبا الباطن يوسف الجبلي وعبدالله الحمدان في طليعة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف برصيد 8 لكل واحد منهما. - المغربي مراد باتنا لاعب الفتح يسجل خامس أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين وذلك بعد مرور 18 ثانية على البداية. - السوري عمر السومة نجم الأهلي يعرف طريق شباك النصر جيداً حيث أحرز 10 أهداف في مرماه بمباريات الفريقين في دوري المحترفين فهو هداف مواجهات الفريقين منذ انطلاق حقبة المحترفين. - فهد المولد أول بديل يسجل في لقاءات الاتحاد ونظيره الشباب منذ عام 2015 حيث كان مختار فلاتة آخر لاعب بديل يسجل في مباريات الفريقين، بينما تكفل اللاعبون الأساسيون بتسجيل آخر 24 هدفاً في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين. - استعاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله شهيته في تسجيل الأهداف بعدما نجح بهز شباك الأهلي ليكون هدفه من لعب مفتوح وذلك بعد مرور 189 يوماً منذ آخر أهدافه من اللعب المفتوح الذي جاء في الرابع من سبتمبر الماضي أمام الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي. - الأرجنتيني إيفر بانيغا قائد الشباب أكثر من صنع الفرص في دورينا حتى الآن بـ62 فرصة يليه يوسف جبلي 52 ثم سعد بقير بـ50 فرصة. - سجل مهاجم الفتح ميتشيل تي فريدي 9 أهداف في آخر 10 مباريات من 17 تسديدة على المرمى. - نجح كاسيو أنجوس حارس التعاون في المحافظة على نظافة شباكه للمرة العاشرة هذا الموسم أكثر من أي حارس آخر في دورينا.

"الهلال" يخطف الصدارة.. و"النصر" يزيد من متاعب "الأهلي".. و"الاتحاد" يقتحم المنافسة محمود الحمد سبق 2021-03-12 كلما اقترب قطار دوري المحترفين من محطاته الأخيرة ارتفعت وتيرة الإثارة والتشويق في مبارياته لشدة المنافسة وتقارب المستويات بين الفرق، سواء الطامحة للتتويج باللقب أو التي تسعى لخطف مركز مؤهل لدوري الأبطال أو الحالمة بالهروب من منطقة شبح الهبوط.



فبعد أن أسدل الستار عن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مازال الصراع محتدماً والمنافسة مشتعلة، ولم يحسم شيئاً بعد، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قوة الفرق والدوري وهو ما يميز الدوري السعودي عن أقرانه سواء في القارة الآسيوية أو في العالم العربي.



الضيوف أصحاب الكلمة.. الاتحاد والتعاون استثناء

خطف الهلال صدارة الترتيب بفضل فوزه الكبير خارج قواعده على مضيفه الوحدة (4-2) مستفيداً من تعثر منافسه الشباب للجولة الثانية على التوالي، حيث عقدت هذه الخسارة كثيراً وضع فرسان مكة في جدول الترتيب فالفريق بات في أحد المراكز الهبوط إذا يحتل المركز الرابع عشر.



واقتحم الاتحاد المنافسة على اللقب بعد أن كشر عن أنيابه وتغلب على الشباب بهدفين مقابل هدف ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ حافظ على انطلاقته القوية، محققاً الفوز الثالث على التوالي وقلص الفارق مع المتصدر الهلال ووصيفه الشباب، حيث بات على بعد أربع نقاط منهما كما حرم الشباب من الانفراد بالصدارة.



وواصل الأهلي الترنح والسقوط للجولة السادسة على التوالي، حيث لم يعرف فيها طعم الفوز إذ تعادل بمناسبتين وانقاد لأربع هزائم متتالية آخرها الخسارة من أمام ضيفه النصر (2-1) الذي استعاد توازنه وصعد للمرتبة السادسة في اللائحة فيما تراجع الأهلي للمركز الخامس.



وتابع التعاون صحوته محققاً فوزه الثالث في آخر أربع مباريات بعد أن تغلب على ضيفه أبها بهدف دون رد، ليرتقي للمركز الرابع في حين زادت أوضاع أبها تعقيداً؛ إذ لا تفصله سوى نقطة عن مراكز الهبوط، وواصل الاتفاق التعثر وهدر النقاط للجولة الثالثة توالياً بعدما أجبر على تقاسم النقاط مع مضيفه ضمك صاحب المركز الخامس عشر وما قبل الأخير ليتراجع فارس الدهناء للمركز السابع.



وأوقف الرائد مسلسل النتائج الإيجابي للفيصلي في الجولات الأربع الأخير بفوزه عليه بهدف نظيف مكنه من الابتعاد عن مناطق الهبوط مؤقتاً، ونجح الفتح بكسر سلسلة عدم الخسارة للباطن في آخر 5 مباريات بتغلبه عليه بثنائية، فيما حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (3-3) مواجهة القادسية وضيفه العين متذيل جدول الترتيب.



قراءة عامة للجولة

أقيمت 8 مباريات حقق فيها أصحاب الأرض انتصارين مقابل 4 انتصارات للضيوف، وحضر التعادل مرتين، وتم تسجيل 24 هدفاً بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، فريق أبها الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه، وثلاثة أندية لم تستطع التسجيل (الباطن - أبها - الفيصلي).



وشهدت 5 ركلات جزائية أهدرت واحدة عن طريق حسن العمري لاعب القادسية وسجل الباقي عن طريق (جيترسون دوس سانتوس - فهد المولد - بافتيمبي جوميز - يوسف نياكاتي).



وأشهر قضاة الجولة 43 بطاقة صفراء، فيما غابت البطاقة الحمراء، وكانت مباراة القادسية والعين أكثر مواجهات الجولة بعدد البطاقة الصفراء بـ 8 بطاقات.



إحصائيات الفرق

- تلقى الأهلي 36 هدفاً أمام النصر في دوري المحترفين السعودي، ولم يتلق أكثر سوى أمام الهلال (37) والشباب (37)، بينما تلقت شباك النصر 39 هدفاً أمام الأهلي في المنافسة، ولم يتلق أكثر سوى أمام الهلال أيضاً (46).



- فاز الأهلي مرتين فقط في آخر 11 مباريات لعبها أمام النصر في دوري المحترفين (ت 4 خ5).



- النصر يتذوق طعم الفوز للمرة الأولى في آخر ثماني مباريات لعبها أمام أندية جدة في دوري المحترفين السعودي (ت5 خ2).



- للمرة الثانية توالياً يسجل الوحدة هدفين في مباراة ضد الهلال، حيث سجل في مرحلة الذهاب وأيضاً في الإياب، وهو لم يسجل أكثر من هدف واحد فقط في أي من مبارياته الـ 16 قبلها ضد الهلال.



- 8 لاعبين مختلفين سجلوا آخر 9 أهداف للوحدة في مرمى الهلال بدوري المحترفين السعودي، في المقابل سجل غوميز 7 من آخر 10 أهداف للهلال في مرمى الوحدة.



- خسر الوحدة في 15 مباراة أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي، أكثر من أمام أي فريق آخر في تاريخ المنافسة.



- سجل الاتحاد 10 أهداف في آخر 4 مباريات ضد الشباب في دوري المحترفين السعودي، أكثر من الأهداف التي سجلها ضده في 8 مباريات في المنافسة قبل ذلك، فيما فاز الشباب مرةً واحدة فقط في آخر 9 زيارات له لأندية جدة في دوري المحترفين السعودي (ت4 خ4).



- لم يخسر الاتحاد في آخر 6 مواجهات ضد أندية الرياض في دوري المحترفين السعودي (ف 2 ت4) وجميع هذه التعادلات جاءت بذات النتيجة (1-1) ولم يحافظ الاتحاد على نظافة شباكه في آخر 12 مباراة ضد أندية الرياض في المنافسة.



- لم يفز الرائد على أي فريق أكثر في دوري المحترفين أكثر مما فاز على الفيصلي في 9 مباريات يليه الوحدة بـ8 انتصارات.



- 5 أهداف سجلت في مواجهات التعاون ونظيره أبها (4 منها في الأشواط الثانية) وجميع الأهداف سجلت من داخل منطقة الجزاء وسجلها اللاعبون الأساسيون.



- العين أكثر فريق فقد نقاطاً بعد التقدم بالنتيجة هذا الموسم في دوري المحترفين حيث فقد (21 نقطة) يليه القادسية (16).



إحصائيات اللاعبين

- انفرد مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز في صدارة قائمة الهدافين برصيد 18 وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه الأنغولي فابيو ابرو لاعب الباطن.



- لاعبا الباطن يوسف الجبلي وعبدالله الحمدان في طليعة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف برصيد 8 لكل واحد منهما.



- المغربي مراد باتنا لاعب الفتح يسجل خامس أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين وذلك بعد مرور 18 ثانية على البداية.



- السوري عمر السومة نجم الأهلي يعرف طريق شباك النصر جيداً حيث أحرز 10 أهداف في مرماه بمباريات الفريقين في دوري المحترفين فهو هداف مواجهات الفريقين منذ انطلاق حقبة المحترفين.



- فهد المولد أول بديل يسجل في لقاءات الاتحاد ونظيره الشباب منذ عام 2015 حيث كان مختار فلاتة آخر لاعب بديل يسجل في مباريات الفريقين، بينما تكفل اللاعبون الأساسيون بتسجيل آخر 24 هدفاً في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.



- استعاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله شهيته في تسجيل الأهداف بعدما نجح بهز شباك الأهلي ليكون هدفه من لعب مفتوح وذلك بعد مرور 189 يوماً منذ آخر أهدافه من اللعب المفتوح الذي جاء في الرابع من سبتمبر الماضي أمام الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي.



- الأرجنتيني إيفر بانيغا قائد الشباب أكثر من صنع الفرص في دورينا حتى الآن بـ62 فرصة يليه يوسف جبلي 52 ثم سعد بقير بـ50 فرصة.



- سجل مهاجم الفتح ميتشيل تي فريدي 9 أهداف في آخر 10 مباريات من 17 تسديدة على المرمى.



- نجح كاسيو أنجوس حارس التعاون في المحافظة على نظافة شباكه للمرة العاشرة هذا الموسم أكثر من أي حارس آخر في دورينا.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 11:12 PM

"الهلال" يخطف الصدارة.. و"النصر" يزيد من متاعب "الأهلي".. و"الاتحاد" يقتحم المنافسة "سبق" تقرأ حصاد الجولة 23 من دوري المحترفين





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