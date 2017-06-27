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"أردني" يفارق الحياة بعد 10 دقائق من تلقي الجرعة الثانية للقاح

"الصحة" تشدد على عدم تحديد السبب المباشر للوفاة

أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الأحد)، بوفاة رجل يبلغ من العمر 66 عامًا، ويعاني من أمراض مزمنة، داخل مركز تطعيم الجامعة الأردنية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوفاة حصلت بعد حوالي عشر دقائق من تلقّي الجرعة الثانية من لقاح أسترازنيكا المضاد لكورونا، ولكنها شددت على أنه لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة أو ربط حالة الوفاة بتلقي اللقاح.

وبيّنت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتوفى حصل على الجرعة الأولى من لقاح أسترازنيكا بتاريخ 4 أبريل، وأن موعد الجرعة الثانية كان اليوم، وقد حدثت الوفاة بعد حوالي عشر دقائق من تلقيها.

ولفتت إلى أن المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة.

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"أردني" يفارق الحياة بعد 10 دقائق من تلقي الجرعة الثانية للقاح
سبق

أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الأحد)، بوفاة رجل يبلغ من العمر 66 عامًا، ويعاني من أمراض مزمنة، داخل مركز تطعيم الجامعة الأردنية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوفاة حصلت بعد حوالي عشر دقائق من تلقّي الجرعة الثانية من لقاح أسترازنيكا المضاد لكورونا، ولكنها شددت على أنه لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة أو ربط حالة الوفاة بتلقي اللقاح.

وبيّنت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتوفى حصل على الجرعة الأولى من لقاح أسترازنيكا بتاريخ 4 أبريل، وأن موعد الجرعة الثانية كان اليوم، وقد حدثت الوفاة بعد حوالي عشر دقائق من تلقيها.

ولفتت إلى أن المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
04:42 PM

"أردني" يفارق الحياة بعد 10 دقائق من تلقي الجرعة الثانية للقاح

"الصحة" تشدد على عدم تحديد السبب المباشر للوفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الأحد)، بوفاة رجل يبلغ من العمر 66 عامًا، ويعاني من أمراض مزمنة، داخل مركز تطعيم الجامعة الأردنية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوفاة حصلت بعد حوالي عشر دقائق من تلقّي الجرعة الثانية من لقاح أسترازنيكا المضاد لكورونا، ولكنها شددت على أنه لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة أو ربط حالة الوفاة بتلقي اللقاح.

وبيّنت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتوفى حصل على الجرعة الأولى من لقاح أسترازنيكا بتاريخ 4 أبريل، وأن موعد الجرعة الثانية كان اليوم، وقد حدثت الوفاة بعد حوالي عشر دقائق من تلقيها.

ولفتت إلى أن المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة.

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