السواط للمرتبة التاسعة بشرطة العاصمة المقدسة

صدرت موافقة مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي على ترقية نايف بن محمد الصواط إلى المرتبة التاسعة في شرطة العاصمة المقدسة.

من جانبه، عبر الصواط عن اعتزازه بهذه الترقية التي ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.