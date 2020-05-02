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السواط للمرتبة التاسعة بشرطة العاصمة المقدسة

صدرت موافقة مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي على ترقية نايف بن محمد الصواط إلى المرتبة التاسعة في شرطة العاصمة المقدسة.

من جانبه، عبر الصواط عن اعتزازه بهذه الترقية التي ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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السواط للمرتبة التاسعة بشرطة العاصمة المقدسة
سبق

صدرت موافقة مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي على ترقية نايف بن محمد الصواط إلى المرتبة التاسعة في شرطة العاصمة المقدسة.

من جانبه، عبر الصواط عن اعتزازه بهذه الترقية التي ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
05:22 PM

السواط للمرتبة التاسعة بشرطة العاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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1,164

صدرت موافقة مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي على ترقية نايف بن محمد الصواط إلى المرتبة التاسعة في شرطة العاصمة المقدسة.

من جانبه، عبر الصواط عن اعتزازه بهذه الترقية التي ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.

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