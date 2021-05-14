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"هاني خرمي" مفقود في "عسيلة جازان"

خرج من منزله منذ 19 رمضان.. ولم يعد

تكثف الجهات الأمنية بجازان وذوو الشاب هاني محسن أحمد خرمي الجهود للبحث عنه؛ وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وذكر أحد أقارب المفقود لـ"سبق" أن قريبه "عمار" فُقد منذ ثلاثة أيام، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه.

وطالب عبر "سبق" بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقمين:

0509884717

0537636806

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"هاني خرمي" مفقود في "عسيلة جازان"
سبق

تكثف الجهات الأمنية بجازان وذوو الشاب هاني محسن أحمد خرمي الجهود للبحث عنه؛ وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وذكر أحد أقارب المفقود لـ"سبق" أن قريبه "عمار" فُقد منذ ثلاثة أيام، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه.

وطالب عبر "سبق" بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقمين:

0509884717

0537636806

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:08 PM

"هاني خرمي" مفقود في "عسيلة جازان"

خرج من منزله منذ 19 رمضان.. ولم يعد

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أحمد البراهيم - جازان
0
322

تكثف الجهات الأمنية بجازان وذوو الشاب هاني محسن أحمد خرمي الجهود للبحث عنه؛ وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وذكر أحد أقارب المفقود لـ"سبق" أن قريبه "عمار" فُقد منذ ثلاثة أيام، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه.

وطالب عبر "سبق" بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقمين:

0509884717

0537636806

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