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"النقل" تنفذ مشروع تحسين المداخل والتقاطعات في ٩ مواقع حيوية بالباحة

ضمن مشاريع لخدمة الطرق ومرتاديها

نفذت وزارة النقل، مشروع تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط الخطرة على الطرق بمنطقة الباحة، وذلك من خلال تحسين ٩ تقاطعات حيوية ونوعية ضمن حزمة مشاريع دشنتها الوزارة بالمنطقة خلال الفترة الماضية لخدمة الطرق ومرتاديها، واستمراراً للمشاريع المدرجة ضمن أعمالها في طرق المنطقة ومحافظاتها.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي، إن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً في المنطقة، مؤكداً أنه تم العمل على تحسين ربط مدخل ومخرج الكلية التقنية المتصل بطريق المطار، بهدف خفض الازدحام ومنع الحوادث على الطريق العام أثناء الدخول والخروج، وتسهيل وصول المركبات إلى منطقة الالتفاف بكل سلاسة، بنسبة إنجاز بلغت ٩٠٪؜، كما تم العمل على تحسين مدخل "قرية العطاردة" وتسهيل إمكانية الدخول والخروج والالتقاء مع الطريق الدائري، بطريقة تسهم في تقليل نسبة الخطر حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا الموقع أكثر من ٩٠٪؜.

وأضاف أنه تم بدء العمل على تحسين منطقة الربط مع تقاطع العقشان لتعديل النقاط الحرجة التي تم رصدها، من حيث الدخول والخروج من وإلى القرى الرابطة مع الكوبري الموازي وطريق الدائري، وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع في الموقع حوالي ٨٠٪؜، كما أن العمل جارٍ على اعتماد بقية التصاميم لتحسين التقاطعات المدرجة ضمن ذات المشروع.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين عدد من التقاطعات على الطرق، وإزالة المخاطر التي تواجه المركبات وعابري الطريق.

وتعكف وزارة النقل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

وزارة النقل الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تنفذ مشروع تحسين المداخل والتقاطعات في ٩ مواقع حيوية بالباحة
سبق

نفذت وزارة النقل، مشروع تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط الخطرة على الطرق بمنطقة الباحة، وذلك من خلال تحسين ٩ تقاطعات حيوية ونوعية ضمن حزمة مشاريع دشنتها الوزارة بالمنطقة خلال الفترة الماضية لخدمة الطرق ومرتاديها، واستمراراً للمشاريع المدرجة ضمن أعمالها في طرق المنطقة ومحافظاتها.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي، إن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً في المنطقة، مؤكداً أنه تم العمل على تحسين ربط مدخل ومخرج الكلية التقنية المتصل بطريق المطار، بهدف خفض الازدحام ومنع الحوادث على الطريق العام أثناء الدخول والخروج، وتسهيل وصول المركبات إلى منطقة الالتفاف بكل سلاسة، بنسبة إنجاز بلغت ٩٠٪؜، كما تم العمل على تحسين مدخل "قرية العطاردة" وتسهيل إمكانية الدخول والخروج والالتقاء مع الطريق الدائري، بطريقة تسهم في تقليل نسبة الخطر حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا الموقع أكثر من ٩٠٪؜.

وأضاف أنه تم بدء العمل على تحسين منطقة الربط مع تقاطع العقشان لتعديل النقاط الحرجة التي تم رصدها، من حيث الدخول والخروج من وإلى القرى الرابطة مع الكوبري الموازي وطريق الدائري، وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع في الموقع حوالي ٨٠٪؜، كما أن العمل جارٍ على اعتماد بقية التصاميم لتحسين التقاطعات المدرجة ضمن ذات المشروع.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين عدد من التقاطعات على الطرق، وإزالة المخاطر التي تواجه المركبات وعابري الطريق.

وتعكف وزارة النقل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
10:09 PM

"النقل" تنفذ مشروع تحسين المداخل والتقاطعات في ٩ مواقع حيوية بالباحة

ضمن مشاريع لخدمة الطرق ومرتاديها

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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نفذت وزارة النقل، مشروع تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط الخطرة على الطرق بمنطقة الباحة، وذلك من خلال تحسين ٩ تقاطعات حيوية ونوعية ضمن حزمة مشاريع دشنتها الوزارة بالمنطقة خلال الفترة الماضية لخدمة الطرق ومرتاديها، واستمراراً للمشاريع المدرجة ضمن أعمالها في طرق المنطقة ومحافظاتها.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي، إن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً في المنطقة، مؤكداً أنه تم العمل على تحسين ربط مدخل ومخرج الكلية التقنية المتصل بطريق المطار، بهدف خفض الازدحام ومنع الحوادث على الطريق العام أثناء الدخول والخروج، وتسهيل وصول المركبات إلى منطقة الالتفاف بكل سلاسة، بنسبة إنجاز بلغت ٩٠٪؜، كما تم العمل على تحسين مدخل "قرية العطاردة" وتسهيل إمكانية الدخول والخروج والالتقاء مع الطريق الدائري، بطريقة تسهم في تقليل نسبة الخطر حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا الموقع أكثر من ٩٠٪؜.

وأضاف أنه تم بدء العمل على تحسين منطقة الربط مع تقاطع العقشان لتعديل النقاط الحرجة التي تم رصدها، من حيث الدخول والخروج من وإلى القرى الرابطة مع الكوبري الموازي وطريق الدائري، وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع في الموقع حوالي ٨٠٪؜، كما أن العمل جارٍ على اعتماد بقية التصاميم لتحسين التقاطعات المدرجة ضمن ذات المشروع.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين عدد من التقاطعات على الطرق، وإزالة المخاطر التي تواجه المركبات وعابري الطريق.

وتعكف وزارة النقل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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