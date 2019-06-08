حريق هائل يلتهم مئات النخيل غرب دومة الجندل

سكان حي السبيلة غرب المحافظة يضطرون للإخلاء

تعرضت مزارع النخيل في حي السبيلة غرب محافظة دومة الجندل لحريق هائل اندلع فجر اليوم السبت، واضطر سكان الحي للإخلاء على الفور.

ويتكرر مسلسل حرائق النخيل بدومة الجندل كل عام، ويتسبب في تلف محصول التمور الذي ينتظره الأهالي، فضلاً عن الخسائر التي تلحق ببعض المساكن والاستراحات؛ لكون بعض هذه الحرائق تندلع داخل مزارع النخيل.

وناشد عدد من الأهالي بدومة الجندل توفير "تيدر" مياه ذي سعة كبيرة لتفادي انتشار الحريق حال نشوبه؛ نظرًا لأن وجود الرياح مع نفاد كميات المياه التي تحملها المعدات يتسبب في سرعة انتشار الحريق.