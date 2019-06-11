النمسا تسجل حالة وفاة و34 إصابة بكورونا

سجلت النمسا حالة وفاة واحدة و34 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 16936 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان اليوم، أن حالات الشفاء سجلت 15949؛ مضيفةً أن عدد الوفيات بلغ 674 حالة وفاة.
سجلت النمسا حالة وفاة واحدة و34 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 16936 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان اليوم، أن حالات الشفاء سجلت 15949؛ مضيفةً أن عدد الوفيات بلغ 674 حالة وفاة.النمسا فيروس كورونا الجديد
سجلت النمسا حالة وفاة واحدة و34 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 16936 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان اليوم، أن حالات الشفاء سجلت 15949؛ مضيفةً أن عدد الوفيات بلغ 674 حالة وفاة.
سجلت النمسا حالة وفاة واحدة و34 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 16936 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان اليوم، أن حالات الشفاء سجلت 15949؛ مضيفةً أن عدد الوفيات بلغ 674 حالة وفاة.