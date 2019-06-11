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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

النمسا تسجل حالة وفاة و34 إصابة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمتعافين لـ15949

سجلت النمسا حالة وفاة واحدة و34 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 16936 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان اليوم، أن حالات الشفاء سجلت 15949؛ مضيفةً أن عدد الوفيات بلغ 674 حالة وفاة.

النمسا فيروس كورونا الجديد

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النمسا تسجل حالة وفاة و34 إصابة بكورونا
سبق

سجلت النمسا حالة وفاة واحدة و34 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 16936 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان اليوم، أن حالات الشفاء سجلت 15949؛ مضيفةً أن عدد الوفيات بلغ 674 حالة وفاة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
02:25 PM

النمسا تسجل حالة وفاة و34 إصابة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمتعافين لـ15949

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت النمسا حالة وفاة واحدة و34 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 16936 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان اليوم، أن حالات الشفاء سجلت 15949؛ مضيفةً أن عدد الوفيات بلغ 674 حالة وفاة.

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