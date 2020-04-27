بينهم 525 لقوا حتفهم.. 5011 إيرانياً يتجرعون السم للوقاية من "كورونا"

إصابات الفيروس ترتفع إلى 91472

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، بتسمم 5011 إيرانياً؛ جراء تناول كحول الميثانول؛ بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنه يقي من فيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت أن 525 شخصاً لقوا حتفهم؛ نتيجةً لشرب كحول الميثانول، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت الوزارة أنها سجلت 991 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم، مقارنة بـ1153 أمس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 91472.

وذكرت أنه جرى تسجيل 96 حالة وفاة جديدة، مقارنة بـ60 وفاة أمس، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 5806.