النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بينهم 525 لقوا حتفهم.. 5011 إيرانياً يتجرعون السم للوقاية من "كورونا"

إصابات الفيروس ترتفع إلى 91472

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، بتسمم 5011 إيرانياً؛ جراء تناول كحول الميثانول؛ بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنه يقي من فيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت أن 525 شخصاً لقوا حتفهم؛ نتيجةً لشرب كحول الميثانول، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت الوزارة أنها سجلت 991 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم، مقارنة بـ1153 أمس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 91472.

وذكرت أنه جرى تسجيل 96 حالة وفاة جديدة، مقارنة بـ60 وفاة أمس، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 5806.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بينهم 525 لقوا حتفهم.. 5011 إيرانياً يتجرعون السم للوقاية من "كورونا"
سبق

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، بتسمم 5011 إيرانياً؛ جراء تناول كحول الميثانول؛ بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنه يقي من فيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت أن 525 شخصاً لقوا حتفهم؛ نتيجةً لشرب كحول الميثانول، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت الوزارة أنها سجلت 991 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم، مقارنة بـ1153 أمس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 91472.

وذكرت أنه جرى تسجيل 96 حالة وفاة جديدة، مقارنة بـ60 وفاة أمس، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 5806.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
04:39 PM

بينهم 525 لقوا حتفهم.. 5011 إيرانياً يتجرعون السم للوقاية من "كورونا"

إصابات الفيروس ترتفع إلى 91472

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,121

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، بتسمم 5011 إيرانياً؛ جراء تناول كحول الميثانول؛ بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنه يقي من فيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت أن 525 شخصاً لقوا حتفهم؛ نتيجةً لشرب كحول الميثانول، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت الوزارة أنها سجلت 991 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم، مقارنة بـ1153 أمس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 91472.

وذكرت أنه جرى تسجيل 96 حالة وفاة جديدة، مقارنة بـ60 وفاة أمس، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 5806.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,596
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,211
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,658
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,680

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة