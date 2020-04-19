"المركزي الكويتي" يوجه البنوك بتأجيل استحقاقات العملاء المتضررين من "كورونا"

يسري لمدة 6 أشهر لا تطبق فيه رسوم أو غرامات

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم (الأحد)، أنه وجه البنوك التجارية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا، لمدة ستة أشهر دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.

بين البنك في بيان نقلته "رويترز" أن التأجيل سيكون من مارس (آذار) الماضي إلى سبتمبر (أيلول) المقبل.