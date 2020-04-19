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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

"المركزي الكويتي" يوجه البنوك بتأجيل استحقاقات العملاء المتضررين من "كورونا"

يسري لمدة 6 أشهر لا تطبق فيه رسوم أو غرامات

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم (الأحد)، أنه وجه البنوك التجارية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا، لمدة ستة أشهر دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.

بين البنك في بيان نقلته "رويترز" أن التأجيل سيكون من مارس (آذار) الماضي إلى سبتمبر (أيلول) المقبل.

فيروس كورونا الجديد

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"المركزي الكويتي" يوجه البنوك بتأجيل استحقاقات العملاء المتضررين من "كورونا"
سبق

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم (الأحد)، أنه وجه البنوك التجارية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا، لمدة ستة أشهر دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.

بين البنك في بيان نقلته "رويترز" أن التأجيل سيكون من مارس (آذار) الماضي إلى سبتمبر (أيلول) المقبل.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
06:04 PM

"المركزي الكويتي" يوجه البنوك بتأجيل استحقاقات العملاء المتضررين من "كورونا"

يسري لمدة 6 أشهر لا تطبق فيه رسوم أو غرامات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم (الأحد)، أنه وجه البنوك التجارية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا، لمدة ستة أشهر دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.

بين البنك في بيان نقلته "رويترز" أن التأجيل سيكون من مارس (آذار) الماضي إلى سبتمبر (أيلول) المقبل.

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