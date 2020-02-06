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اغتصاب وابتزاز وثوب مزيف.. إجرام "أردوغان" في سوريا.. إذا لم تستحِ!

استغل ورقة اللاجئين وطالب بحق لا يملكه.. تصريح غريب والنقيض وداعة!

قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر" أن "من لا يملك يمنح من لا يستحق، ومن لا يستحق يطالب في تبجح بحقوق ما أنزل الله بها من سلطان.. الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان الذي احتل جزءًا من الشمال السوري، واغتصب تراب دولة مجاورة ظن أن له الحق في أن يطلب ويطالب ويأمر ناسيًا أو متناسيًا أنه سيزول عن هذا التراب السوري عاجلاً غير آجل مثلما رحل أسلافه عن كامل التراب العربي".

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية أن الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان فاجأ الجميع بتصريح غريب حين قال إن بلاده لن تسمح للجيش السوري بتحقيق مزيد من التقدم الميداني في إدلب، التي تعد المحافظة الوحيدة خارج سيطرةِ القوات السورية.

وتابع: "ديكتاتور تركيا أراد أن يلعب على وتر هو أبعد ما يكون عنه وهو وتر الإنسانية حين اتهم دمشق بالسعي للتقدم في إدلب عبر تشريد أشخاص أبرياء.. ونسي الخليفة الواهم أن الجيش يسعى لتحرير أرضه من براثن مليشيات مسلحة تغتصب وقتلة بالأجر تدعمهم أنقرة".

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، لفت تقرير "مباشر قطر" إلى أن "أردوغان" يتناسى أيضًا أنه ربما يكون الوحيد الرابح من الأزمة السورية، حيث استغل ورقة اللاجئين لابتزاز أوروبا مقدماً نفسه على أنه يحمي القارة العجوز من طوفان اللاجئين، وبينما يرتدي "أردوغان" ثوبًا مزيفًا للشجاعة باتجاه سوريا نجده في المقابل يتحدث بهدوء ووداعة حين يخاطب الدب الروسي، إذ قال في نفسِ التصريحاتِ إنه لا توجد حاجة لخلافٍ خطيرٍ مع موسكو بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن، مضيفًا أن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن دون غضب، وتابع التقرير: "حقاً إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

أدوغان سوريا

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اغتصاب وابتزاز وثوب مزيف.. إجرام "أردوغان" في سوريا.. إذا لم تستحِ!
سبق

قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر" أن "من لا يملك يمنح من لا يستحق، ومن لا يستحق يطالب في تبجح بحقوق ما أنزل الله بها من سلطان.. الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان الذي احتل جزءًا من الشمال السوري، واغتصب تراب دولة مجاورة ظن أن له الحق في أن يطلب ويطالب ويأمر ناسيًا أو متناسيًا أنه سيزول عن هذا التراب السوري عاجلاً غير آجل مثلما رحل أسلافه عن كامل التراب العربي".

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية أن الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان فاجأ الجميع بتصريح غريب حين قال إن بلاده لن تسمح للجيش السوري بتحقيق مزيد من التقدم الميداني في إدلب، التي تعد المحافظة الوحيدة خارج سيطرةِ القوات السورية.

وتابع: "ديكتاتور تركيا أراد أن يلعب على وتر هو أبعد ما يكون عنه وهو وتر الإنسانية حين اتهم دمشق بالسعي للتقدم في إدلب عبر تشريد أشخاص أبرياء.. ونسي الخليفة الواهم أن الجيش يسعى لتحرير أرضه من براثن مليشيات مسلحة تغتصب وقتلة بالأجر تدعمهم أنقرة".

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، لفت تقرير "مباشر قطر" إلى أن "أردوغان" يتناسى أيضًا أنه ربما يكون الوحيد الرابح من الأزمة السورية، حيث استغل ورقة اللاجئين لابتزاز أوروبا مقدماً نفسه على أنه يحمي القارة العجوز من طوفان اللاجئين، وبينما يرتدي "أردوغان" ثوبًا مزيفًا للشجاعة باتجاه سوريا نجده في المقابل يتحدث بهدوء ووداعة حين يخاطب الدب الروسي، إذ قال في نفسِ التصريحاتِ إنه لا توجد حاجة لخلافٍ خطيرٍ مع موسكو بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن، مضيفًا أن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن دون غضب، وتابع التقرير: "حقاً إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:11 AM

اغتصاب وابتزاز وثوب مزيف.. إجرام "أردوغان" في سوريا.. إذا لم تستحِ!

استغل ورقة اللاجئين وطالب بحق لا يملكه.. تصريح غريب والنقيض وداعة!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر" أن "من لا يملك يمنح من لا يستحق، ومن لا يستحق يطالب في تبجح بحقوق ما أنزل الله بها من سلطان.. الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان الذي احتل جزءًا من الشمال السوري، واغتصب تراب دولة مجاورة ظن أن له الحق في أن يطلب ويطالب ويأمر ناسيًا أو متناسيًا أنه سيزول عن هذا التراب السوري عاجلاً غير آجل مثلما رحل أسلافه عن كامل التراب العربي".

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية أن الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان فاجأ الجميع بتصريح غريب حين قال إن بلاده لن تسمح للجيش السوري بتحقيق مزيد من التقدم الميداني في إدلب، التي تعد المحافظة الوحيدة خارج سيطرةِ القوات السورية.

وتابع: "ديكتاتور تركيا أراد أن يلعب على وتر هو أبعد ما يكون عنه وهو وتر الإنسانية حين اتهم دمشق بالسعي للتقدم في إدلب عبر تشريد أشخاص أبرياء.. ونسي الخليفة الواهم أن الجيش يسعى لتحرير أرضه من براثن مليشيات مسلحة تغتصب وقتلة بالأجر تدعمهم أنقرة".

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، لفت تقرير "مباشر قطر" إلى أن "أردوغان" يتناسى أيضًا أنه ربما يكون الوحيد الرابح من الأزمة السورية، حيث استغل ورقة اللاجئين لابتزاز أوروبا مقدماً نفسه على أنه يحمي القارة العجوز من طوفان اللاجئين، وبينما يرتدي "أردوغان" ثوبًا مزيفًا للشجاعة باتجاه سوريا نجده في المقابل يتحدث بهدوء ووداعة حين يخاطب الدب الروسي، إذ قال في نفسِ التصريحاتِ إنه لا توجد حاجة لخلافٍ خطيرٍ مع موسكو بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن، مضيفًا أن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن دون غضب، وتابع التقرير: "حقاً إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

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