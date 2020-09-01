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"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا و٣١ إصابة

ارتفاع عدد الوفيات بالمنطقة إلى 49 حالة

سجلت منطقة حائل، اليوم، حالتيْ وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الوفيات بالمنطقة إلى 49 حالة.

كما سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، 31 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 30 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة السليمي.
وسجلت 46 حالة تعافٍ جديدة، توزعت بواقع 35 حالة في مدينة حائل، و4 حالات في محافظة الغزالة، و3 حالات في محافظة بقعاء، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز الطهيمي" ارتفاع نسبة الوفيات إلى 0.85%، كما بيّن نسبة الحالات المغلقة التي بلغت 93.6% بعدد إجمالي(5748) حالة، ونسبة حالات التعافي 92.7% بعدد إجمالي(5331) حالة، ونسبة الحالات النشطة 6.4% بإجمالي(368) حالة.

حائل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا و٣١ إصابة
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم، حالتيْ وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الوفيات بالمنطقة إلى 49 حالة.

كما سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، 31 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 30 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة السليمي.
وسجلت 46 حالة تعافٍ جديدة، توزعت بواقع 35 حالة في مدينة حائل، و4 حالات في محافظة الغزالة، و3 حالات في محافظة بقعاء، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز الطهيمي" ارتفاع نسبة الوفيات إلى 0.85%، كما بيّن نسبة الحالات المغلقة التي بلغت 93.6% بعدد إجمالي(5748) حالة، ونسبة حالات التعافي 92.7% بعدد إجمالي(5331) حالة، ونسبة الحالات النشطة 6.4% بإجمالي(368) حالة.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
05:09 PM

حائل تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا و٣١ إصابة

ارتفاع عدد الوفيات بالمنطقة إلى 49 حالة

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منصور الشلاقي - حائل
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1,142

سجلت منطقة حائل، اليوم، حالتيْ وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الوفيات بالمنطقة إلى 49 حالة.

كما سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، 31 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 30 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة السليمي.
وسجلت 46 حالة تعافٍ جديدة، توزعت بواقع 35 حالة في مدينة حائل، و4 حالات في محافظة الغزالة، و3 حالات في محافظة بقعاء، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز الطهيمي" ارتفاع نسبة الوفيات إلى 0.85%، كما بيّن نسبة الحالات المغلقة التي بلغت 93.6% بعدد إجمالي(5748) حالة، ونسبة حالات التعافي 92.7% بعدد إجمالي(5331) حالة، ونسبة الحالات النشطة 6.4% بإجمالي(368) حالة.

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