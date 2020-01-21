النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدأ تأثيره على القريات وطبرجل.. "المنخفض القطبي" يعلّق الدراسة بالأردن

"الحربي": توقعوا الثلوج مساء اليوم وغداً على الجوف.. وتعاودها الجمعة

قررت وزارة التعليم الأردنية تعليق الدراسة بعد تعرضها للمنخفض القطبي الذي تسبب بتساقط الثلوج، فيما بدأ تأثيره بالأمطار على المملكة بمحافظتي القريات وطبرجل والمراكز التابعة لها.

وتوقع محلل الطقس عبدالله الحربي بدء تساقط الثلوج على شمال الجوف من مساء الثلاثاء والأربعاء، وتعادوها بشكل أكبر وأشمل مساء الجمعة.

وزارة التعليم الأردنية تعليق الدراسة للمنخفض القطبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدأ تأثيره على القريات وطبرجل.. "المنخفض القطبي" يعلّق الدراسة بالأردن
سبق

قررت وزارة التعليم الأردنية تعليق الدراسة بعد تعرضها للمنخفض القطبي الذي تسبب بتساقط الثلوج، فيما بدأ تأثيره بالأمطار على المملكة بمحافظتي القريات وطبرجل والمراكز التابعة لها.

وتوقع محلل الطقس عبدالله الحربي بدء تساقط الثلوج على شمال الجوف من مساء الثلاثاء والأربعاء، وتعادوها بشكل أكبر وأشمل مساء الجمعة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
12:29 PM

بدأ تأثيره على القريات وطبرجل.. "المنخفض القطبي" يعلّق الدراسة بالأردن

"الحربي": توقعوا الثلوج مساء اليوم وغداً على الجوف.. وتعاودها الجمعة

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
1,489

قررت وزارة التعليم الأردنية تعليق الدراسة بعد تعرضها للمنخفض القطبي الذي تسبب بتساقط الثلوج، فيما بدأ تأثيره بالأمطار على المملكة بمحافظتي القريات وطبرجل والمراكز التابعة لها.

وتوقع محلل الطقس عبدالله الحربي بدء تساقط الثلوج على شمال الجوف من مساء الثلاثاء والأربعاء، وتعادوها بشكل أكبر وأشمل مساء الجمعة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,110
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,094
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,528
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,165

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة