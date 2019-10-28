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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة

سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس رياح نشطة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
08:09 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة

سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,161

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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