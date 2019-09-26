‬"أمير مكة" يدشن حملة "مكارم الأخلاق"

برامج توعوية وتوجيهية للتحذير من سوء الخلق

دشَن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وعدد من قيادات الهيئة حملة (مكارم الأخلاق) التي تنفذها الرئاسة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أهداف الحملة والرامية لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية والتي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، وبيان أن كمال الدين بكمال الخلق، والتحذير من الأخلاق السيئة والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية.