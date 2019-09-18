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مدير مستشفى صامطة يدشن فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى 2019م

تحت شعار "صوتك سلامتك" واشتملت على معرض لأقسام المستشفى

دشن مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي ومدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري ورئيس الرعاية الصيدلية بالمستشفى الصيدلي سعيد النجمي وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والإدارية والفنية فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى ٢٠١٩م.

وأوضح"عريشي" أن المستشفى يحتفي بفعالية "اليوم العالمي لسلامة المرضى"، وذلك تزامنًا مع إعلان منظمة الصحة العالمية لهذه المناسبة تحت شعار "صوتك سلامتك"، الذي يصادف يوم الـ 17 من شهر سبتمبر من كل عام.

وتستهدف الفعالية، المرضى والممارسين الصحيين في جميع الأقسام والتخصصات في المستشفى، بهدف رفع معايير سلامة المرضى، وتشمل عددًا من الموضوعات في الصيدلة والجودة ومكافحة العدوى والمختبر والتمريض والأشعة والأسنان والجراحة، إضافة إلى التوعية بأهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للمرضى.

وأكد مدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري، أن ثقافة وسلامة المرضى بالمستشفى في تحسن مستمر للمحافظة على ممارسة صحية تلتزم بمعايير سلامة المرضى العالمية والمعتمدة من مركز سلامة المرضى السعودي وتعرف سلامة المرضى بأنها حماية المرضى من الأضرار المرتبطة بالرعاية الصحية مثل الأخطاء الدوائية والأخطاء أثناء العمليات الجراحية ونقل الدم إضافة إلى الحوادث الناتجة من التقصير في الرعاية الصحية، مثل سقوط المرضى وتقرحات السرير والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية, حيث إن سلامة المرضى تُعد مؤشرًا مهمًا على التزام المنشآت الصحية بمعايير جودة الرعاية الصحية ولسلامة المرضى.

واشتملت الفعالية على معرض لأقسام المستشفى، قسم الجودة وسلامة المرضى وما به من برامج يتم تطبيقها لرفع ثقافة سلامة المرضى بالمستشفى وأهمية تطبيق أهداف السلامة العالمية وكان لقسم الصيدلة مشاركة بشرح تطبيق السلامة الدوائية، وقسم مكافحة العدوى مشاركة حيث تم شرح طريقة منع العدوى بغسل اليدين وارتداء أدوات السلامة.

وشارك أيضًا قسم العمليات بشرح تطبيق ( TIME OUT) في إجراء العمليات الجراحية للمحافظة على سلامة المرضى ومنع حدوث الأخطاء، وأقسام التمريض، وتجربة المريض بنشرات توعوية بخصوص هذه المناسبة.

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مدير مستشفى صامطة يدشن فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى 2019م
سبق

دشن مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي ومدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري ورئيس الرعاية الصيدلية بالمستشفى الصيدلي سعيد النجمي وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والإدارية والفنية فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى ٢٠١٩م.

وأوضح"عريشي" أن المستشفى يحتفي بفعالية "اليوم العالمي لسلامة المرضى"، وذلك تزامنًا مع إعلان منظمة الصحة العالمية لهذه المناسبة تحت شعار "صوتك سلامتك"، الذي يصادف يوم الـ 17 من شهر سبتمبر من كل عام.

وتستهدف الفعالية، المرضى والممارسين الصحيين في جميع الأقسام والتخصصات في المستشفى، بهدف رفع معايير سلامة المرضى، وتشمل عددًا من الموضوعات في الصيدلة والجودة ومكافحة العدوى والمختبر والتمريض والأشعة والأسنان والجراحة، إضافة إلى التوعية بأهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للمرضى.

وأكد مدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري، أن ثقافة وسلامة المرضى بالمستشفى في تحسن مستمر للمحافظة على ممارسة صحية تلتزم بمعايير سلامة المرضى العالمية والمعتمدة من مركز سلامة المرضى السعودي وتعرف سلامة المرضى بأنها حماية المرضى من الأضرار المرتبطة بالرعاية الصحية مثل الأخطاء الدوائية والأخطاء أثناء العمليات الجراحية ونقل الدم إضافة إلى الحوادث الناتجة من التقصير في الرعاية الصحية، مثل سقوط المرضى وتقرحات السرير والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية, حيث إن سلامة المرضى تُعد مؤشرًا مهمًا على التزام المنشآت الصحية بمعايير جودة الرعاية الصحية ولسلامة المرضى.

واشتملت الفعالية على معرض لأقسام المستشفى، قسم الجودة وسلامة المرضى وما به من برامج يتم تطبيقها لرفع ثقافة سلامة المرضى بالمستشفى وأهمية تطبيق أهداف السلامة العالمية وكان لقسم الصيدلة مشاركة بشرح تطبيق السلامة الدوائية، وقسم مكافحة العدوى مشاركة حيث تم شرح طريقة منع العدوى بغسل اليدين وارتداء أدوات السلامة.

وشارك أيضًا قسم العمليات بشرح تطبيق ( TIME OUT) في إجراء العمليات الجراحية للمحافظة على سلامة المرضى ومنع حدوث الأخطاء، وأقسام التمريض، وتجربة المريض بنشرات توعوية بخصوص هذه المناسبة.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:29 PM

مدير مستشفى صامطة يدشن فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى 2019م

تحت شعار "صوتك سلامتك" واشتملت على معرض لأقسام المستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي ومدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري ورئيس الرعاية الصيدلية بالمستشفى الصيدلي سعيد النجمي وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والإدارية والفنية فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى ٢٠١٩م.

وأوضح"عريشي" أن المستشفى يحتفي بفعالية "اليوم العالمي لسلامة المرضى"، وذلك تزامنًا مع إعلان منظمة الصحة العالمية لهذه المناسبة تحت شعار "صوتك سلامتك"، الذي يصادف يوم الـ 17 من شهر سبتمبر من كل عام.

وتستهدف الفعالية، المرضى والممارسين الصحيين في جميع الأقسام والتخصصات في المستشفى، بهدف رفع معايير سلامة المرضى، وتشمل عددًا من الموضوعات في الصيدلة والجودة ومكافحة العدوى والمختبر والتمريض والأشعة والأسنان والجراحة، إضافة إلى التوعية بأهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للمرضى.

وأكد مدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري، أن ثقافة وسلامة المرضى بالمستشفى في تحسن مستمر للمحافظة على ممارسة صحية تلتزم بمعايير سلامة المرضى العالمية والمعتمدة من مركز سلامة المرضى السعودي وتعرف سلامة المرضى بأنها حماية المرضى من الأضرار المرتبطة بالرعاية الصحية مثل الأخطاء الدوائية والأخطاء أثناء العمليات الجراحية ونقل الدم إضافة إلى الحوادث الناتجة من التقصير في الرعاية الصحية، مثل سقوط المرضى وتقرحات السرير والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية, حيث إن سلامة المرضى تُعد مؤشرًا مهمًا على التزام المنشآت الصحية بمعايير جودة الرعاية الصحية ولسلامة المرضى.

واشتملت الفعالية على معرض لأقسام المستشفى، قسم الجودة وسلامة المرضى وما به من برامج يتم تطبيقها لرفع ثقافة سلامة المرضى بالمستشفى وأهمية تطبيق أهداف السلامة العالمية وكان لقسم الصيدلة مشاركة بشرح تطبيق السلامة الدوائية، وقسم مكافحة العدوى مشاركة حيث تم شرح طريقة منع العدوى بغسل اليدين وارتداء أدوات السلامة.

وشارك أيضًا قسم العمليات بشرح تطبيق ( TIME OUT) في إجراء العمليات الجراحية للمحافظة على سلامة المرضى ومنع حدوث الأخطاء، وأقسام التمريض، وتجربة المريض بنشرات توعوية بخصوص هذه المناسبة.

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