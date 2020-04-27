النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات لليوم الـ 12 على التوالي

سجّلت الصين ثلاث إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم حدوث أيّ وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس لليوم الثاني عشر على التوالي.

وذكرت السلطات الصحية في الصين، اليوم، أن 723 شخصاً لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات، وتمّ عزل أقل من الألف شخص بقليل للاشتباه في إصابتهم بـ (كوفيد-19) دون ظهور أعراض.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين، بأن من بين الحالات الجديدة، حالتين قادمتين من الخارج وحالة واحدة في مقاطعة هيلونججيانج المتاخمة لروسيا.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين، إلى 82830 حالة؛ تُوفي من بينهم 4633 شخصاً.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات لليوم الـ 12 على التوالي
سبق

سجّلت الصين ثلاث إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم حدوث أيّ وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس لليوم الثاني عشر على التوالي.

وذكرت السلطات الصحية في الصين، اليوم، أن 723 شخصاً لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات، وتمّ عزل أقل من الألف شخص بقليل للاشتباه في إصابتهم بـ (كوفيد-19) دون ظهور أعراض.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين، بأن من بين الحالات الجديدة، حالتين قادمتين من الخارج وحالة واحدة في مقاطعة هيلونججيانج المتاخمة لروسيا.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين، إلى 82830 حالة؛ تُوفي من بينهم 4633 شخصاً.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:17 AM

الصين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات لليوم الـ 12 على التوالي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
0
735

سجّلت الصين ثلاث إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم حدوث أيّ وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس لليوم الثاني عشر على التوالي.

وذكرت السلطات الصحية في الصين، اليوم، أن 723 شخصاً لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات، وتمّ عزل أقل من الألف شخص بقليل للاشتباه في إصابتهم بـ (كوفيد-19) دون ظهور أعراض.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين، بأن من بين الحالات الجديدة، حالتين قادمتين من الخارج وحالة واحدة في مقاطعة هيلونججيانج المتاخمة لروسيا.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين، إلى 82830 حالة؛ تُوفي من بينهم 4633 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,650
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,668

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة