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فريق التطوع الصحي بصحة الجوف يطبق الاحترازات في مهرجان تذوق

خلال 300 ساعة عمل عبر التوعية بتطبيق التباعد واستخدام الكمامات

شارك فريق التطوع الصحي بصحة الجوف في مهرجان تذوق الذي نظّمته أمانة منطقة الجوف في متنزه النخيل بسكاكا خلال الفترة من 7 - 10 المحرم الجاري.

وبيّنت صحة الجوف أن الفريق شارك بـ 20 متطوعاً وأسهموا خلال 300 ساعة عمل تطوع في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحضور، وتوعيتهم بتطبيق التباعد، واستخدام الكمامات والمعقمات، إلى جانب تنفيذ نقاط فرز في مداخل المهرجان.

صحة الجوف وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق التطوع الصحي بصحة الجوف يطبق الاحترازات في مهرجان تذوق
سبق

شارك فريق التطوع الصحي بصحة الجوف في مهرجان تذوق الذي نظّمته أمانة منطقة الجوف في متنزه النخيل بسكاكا خلال الفترة من 7 - 10 المحرم الجاري.

وبيّنت صحة الجوف أن الفريق شارك بـ 20 متطوعاً وأسهموا خلال 300 ساعة عمل تطوع في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحضور، وتوعيتهم بتطبيق التباعد، واستخدام الكمامات والمعقمات، إلى جانب تنفيذ نقاط فرز في مداخل المهرجان.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
09:52 AM

فريق التطوع الصحي بصحة الجوف يطبق الاحترازات في مهرجان تذوق

خلال 300 ساعة عمل عبر التوعية بتطبيق التباعد واستخدام الكمامات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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شارك فريق التطوع الصحي بصحة الجوف في مهرجان تذوق الذي نظّمته أمانة منطقة الجوف في متنزه النخيل بسكاكا خلال الفترة من 7 - 10 المحرم الجاري.

وبيّنت صحة الجوف أن الفريق شارك بـ 20 متطوعاً وأسهموا خلال 300 ساعة عمل تطوع في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحضور، وتوعيتهم بتطبيق التباعد، واستخدام الكمامات والمعقمات، إلى جانب تنفيذ نقاط فرز في مداخل المهرجان.

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