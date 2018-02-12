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السعودية على موعد لكسر الرقم العالمي لأكبر تجمع للإنعاش القلبي الرئوي بمكة

ضمن مبادرة "مكة مدينة القلب الآمن" التي تستهدف تدريب أكبر عدد في مكان واحد

السعودية على موعد اليوم الأربعاء لكسر الرقم القياسي العالمي "جينيس" لأكبر عدد من المتدربين على الإنعاش القلبي الرئوي CPR في وقت واحد ومكان واحد، وذلك صباح اليوم في مدينة عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بإشراف وتنظيم من صحة مكة المكرمة ضمن مبادرة (مكة مدينة القلب الآمن) بمشاركة تعليم مكة المكرمة وجامعة أم القرى، وتستهدف أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى جميع المشاركين من رجال ونساء.

ودعا المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي للمشاركة والتسجيل في إنجاح الحدث، ومحاولة كسر الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المتدربين في الإنعاش القلبي الرئوي في وقت واحد ومكان واحد، وقال: يسعدنا تسجيلكم، وأخذ "كود" تفاعلي للمشاركة عبر الرابط الآتي: https://krregistration.com/OnlineRegistration/CPR-GWR2020/

ومن جانبه، قال مدير صحة منطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير: كن جزءًا في هذا الإنجاز الذي سيسجَّل -بإذن الله- لوطننا الغالي السعودية، وساهِم معنا في محاولة كسر الرقم العالمي من خلال تدريب أكبر عدد في مكان واحد ويوم واحد في مكة المكرمة ضمن مبادرة (مكة مدينة القلب الآمن).

مكة المكرمة صحة مكة مكة مدينة القلب الآمن الإنعاش القلبي الرئوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية على موعد لكسر الرقم العالمي لأكبر تجمع للإنعاش القلبي الرئوي بمكة
سبق

السعودية على موعد اليوم الأربعاء لكسر الرقم القياسي العالمي "جينيس" لأكبر عدد من المتدربين على الإنعاش القلبي الرئوي CPR في وقت واحد ومكان واحد، وذلك صباح اليوم في مدينة عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بإشراف وتنظيم من صحة مكة المكرمة ضمن مبادرة (مكة مدينة القلب الآمن) بمشاركة تعليم مكة المكرمة وجامعة أم القرى، وتستهدف أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى جميع المشاركين من رجال ونساء.

ودعا المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي للمشاركة والتسجيل في إنجاح الحدث، ومحاولة كسر الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المتدربين في الإنعاش القلبي الرئوي في وقت واحد ومكان واحد، وقال: يسعدنا تسجيلكم، وأخذ "كود" تفاعلي للمشاركة عبر الرابط الآتي: https://krregistration.com/OnlineRegistration/CPR-GWR2020/

ومن جانبه، قال مدير صحة منطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير: كن جزءًا في هذا الإنجاز الذي سيسجَّل -بإذن الله- لوطننا الغالي السعودية، وساهِم معنا في محاولة كسر الرقم العالمي من خلال تدريب أكبر عدد في مكان واحد ويوم واحد في مكة المكرمة ضمن مبادرة (مكة مدينة القلب الآمن).

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
12:49 AM

السعودية على موعد لكسر الرقم العالمي لأكبر تجمع للإنعاش القلبي الرئوي بمكة

ضمن مبادرة "مكة مدينة القلب الآمن" التي تستهدف تدريب أكبر عدد في مكان واحد

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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السعودية على موعد اليوم الأربعاء لكسر الرقم القياسي العالمي "جينيس" لأكبر عدد من المتدربين على الإنعاش القلبي الرئوي CPR في وقت واحد ومكان واحد، وذلك صباح اليوم في مدينة عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بإشراف وتنظيم من صحة مكة المكرمة ضمن مبادرة (مكة مدينة القلب الآمن) بمشاركة تعليم مكة المكرمة وجامعة أم القرى، وتستهدف أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى جميع المشاركين من رجال ونساء.

ودعا المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي للمشاركة والتسجيل في إنجاح الحدث، ومحاولة كسر الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المتدربين في الإنعاش القلبي الرئوي في وقت واحد ومكان واحد، وقال: يسعدنا تسجيلكم، وأخذ "كود" تفاعلي للمشاركة عبر الرابط الآتي: https://krregistration.com/OnlineRegistration/CPR-GWR2020/

ومن جانبه، قال مدير صحة منطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير: كن جزءًا في هذا الإنجاز الذي سيسجَّل -بإذن الله- لوطننا الغالي السعودية، وساهِم معنا في محاولة كسر الرقم العالمي من خلال تدريب أكبر عدد في مكان واحد ويوم واحد في مكة المكرمة ضمن مبادرة (مكة مدينة القلب الآمن).

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