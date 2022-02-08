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"شرطة جازان" تطيح بمقيم قدَّم المساعدة لـ9 مخالفين لأمن الحدود بمركز بلغازي

المخالفون جرى إيقافهم وأُحيلوا إلى جهة الاختصاص.. ومَنْ ساعدهم إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيش قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتقديمه المساعدة لـ(9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مركز بلغازي، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، ومَنْ ساعدهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.

جازان بيش بلغازي شرطة جازان أمن الحدود النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة جازان" تطيح بمقيم قدَّم المساعدة لـ9 مخالفين لأمن الحدود بمركز بلغازي
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيش قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتقديمه المساعدة لـ(9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مركز بلغازي، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، ومَنْ ساعدهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:41 AM

"شرطة جازان" تطيح بمقيم قدَّم المساعدة لـ9 مخالفين لأمن الحدود بمركز بلغازي

المخالفون جرى إيقافهم وأُحيلوا إلى جهة الاختصاص.. ومَنْ ساعدهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيش قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتقديمه المساعدة لـ(9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مركز بلغازي، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، ومَنْ ساعدهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.

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