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الموت يغيّب "هادي آل مبيعه"

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ هادي بن جابر علي آل مبيعه، أحد أعيان قرى الأهمال بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير، بعد أزمة صحية مفاجئة لَم تمهله طويلاً.

والفقيد له مبادرات مجتمعية عدة ومساهمات خيرية وإنسانية ومشاركات وطنية واسعة.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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الموت يغيّب "هادي آل مبيعه"
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ هادي بن جابر علي آل مبيعه، أحد أعيان قرى الأهمال بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير، بعد أزمة صحية مفاجئة لَم تمهله طويلاً.

والفقيد له مبادرات مجتمعية عدة ومساهمات خيرية وإنسانية ومشاركات وطنية واسعة.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
12:01 AM

الموت يغيّب "هادي آل مبيعه"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ هادي بن جابر علي آل مبيعه، أحد أعيان قرى الأهمال بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير، بعد أزمة صحية مفاجئة لَم تمهله طويلاً.

والفقيد له مبادرات مجتمعية عدة ومساهمات خيرية وإنسانية ومشاركات وطنية واسعة.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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