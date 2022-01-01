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شاهد.. "أمطار شمال الرياض" تسيل أودية حريملاء ومرات والسماء ملبدة

فيما شملت تنبيهات "الأرصاد" مكة والمدينة وعسير وتبوك وجازان والباحة

هطلت أمطار متفرقة، صباح اليوم، على محافظات شمال الرياض، أجرت الأودية والشعاب جنوب محافظة حريملاء بمركز القرينة وغيانة.

كما شملت الأمطار محافظة مرات؛ حيث أجرت الأودية الواقعة شمال المحافظة بين مركز أثيثية ومركز ثرمداء، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم في المحافظات الواقعة شمال مدينة الرياض في توقعات باستمرار الحالة المطرية حتى ساعات المساء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير وتبوك وجازان والجوف والشمالية والباحة.

وأوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض، أنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، حتى الساعة الرابعة فجرًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية تشمل الدوادمي وعفيف حتى الساعة الـ18.00 من مساء اليوم السبت.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "أمطار شمال الرياض" تسيل أودية حريملاء ومرات والسماء ملبدة
سبق

هطلت أمطار متفرقة، صباح اليوم، على محافظات شمال الرياض، أجرت الأودية والشعاب جنوب محافظة حريملاء بمركز القرينة وغيانة.

كما شملت الأمطار محافظة مرات؛ حيث أجرت الأودية الواقعة شمال المحافظة بين مركز أثيثية ومركز ثرمداء، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم في المحافظات الواقعة شمال مدينة الرياض في توقعات باستمرار الحالة المطرية حتى ساعات المساء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير وتبوك وجازان والجوف والشمالية والباحة.

وأوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض، أنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، حتى الساعة الرابعة فجرًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية تشمل الدوادمي وعفيف حتى الساعة الـ18.00 من مساء اليوم السبت.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
11:07 AM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:55 PM

شاهد.. "أمطار شمال الرياض" تسيل أودية حريملاء ومرات والسماء ملبدة

فيما شملت تنبيهات "الأرصاد" مكة والمدينة وعسير وتبوك وجازان والباحة

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فلاح الجوفان - الرياض
0
2,624

هطلت أمطار متفرقة، صباح اليوم، على محافظات شمال الرياض، أجرت الأودية والشعاب جنوب محافظة حريملاء بمركز القرينة وغيانة.

كما شملت الأمطار محافظة مرات؛ حيث أجرت الأودية الواقعة شمال المحافظة بين مركز أثيثية ومركز ثرمداء، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم في المحافظات الواقعة شمال مدينة الرياض في توقعات باستمرار الحالة المطرية حتى ساعات المساء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير وتبوك وجازان والجوف والشمالية والباحة.

وأوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض، أنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، حتى الساعة الرابعة فجرًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية تشمل الدوادمي وعفيف حتى الساعة الـ18.00 من مساء اليوم السبت.

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