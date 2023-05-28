النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهباس: القمة العربية تجسد إدراك قيادة المملكة للتهديد الذي تشهده المنطقة

قال: تهدف إلى تعزيز تضامن الدول العربية والتشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر

أبرز الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية السفير خالد الهباس، أهمية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعقد قمة عربية طارئة، لافتًا النظر إلى إدراك قيادة المملكة العربية السعودية للحالة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، فضلًا عن التهديد الخطير للسلم والأمن والاستقرار الذي تشهده المنطقة العربية.

وأوضح السفير الهباس أن اجتماع القمة العربية الاستثنائية الذي تستضيفه مكة المكرمة يهدف إلى تعزيز تضامن الدول العربية، إضافة إلى التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين القادة العرب حيال التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج العربي مؤخرًا، جراء الاعتداءين اللذين وقعا لناقلات النفط في الخليج قبالة ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والاعتداء على مضختي النفط في المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن توقعه بأن يكون مستوى التمثيل في القمة العربية الطارئة عاليًا، بخاصة مع توفر عوامل النجاح لهذه القمة مثلما حدث في القمة العربية التي عقدت في الظهران العام الماضي.

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي؛ ما جعلها في صُلْب الأمن العالمي، مشددًا على أن أمن منطقة الخليج جزء رئيس من منظومة الأمن العربي.

قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهباس: القمة العربية تجسد إدراك قيادة المملكة للتهديد الذي تشهده المنطقة
سبق

أبرز الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية السفير خالد الهباس، أهمية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعقد قمة عربية طارئة، لافتًا النظر إلى إدراك قيادة المملكة العربية السعودية للحالة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، فضلًا عن التهديد الخطير للسلم والأمن والاستقرار الذي تشهده المنطقة العربية.

وأوضح السفير الهباس أن اجتماع القمة العربية الاستثنائية الذي تستضيفه مكة المكرمة يهدف إلى تعزيز تضامن الدول العربية، إضافة إلى التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين القادة العرب حيال التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج العربي مؤخرًا، جراء الاعتداءين اللذين وقعا لناقلات النفط في الخليج قبالة ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والاعتداء على مضختي النفط في المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن توقعه بأن يكون مستوى التمثيل في القمة العربية الطارئة عاليًا، بخاصة مع توفر عوامل النجاح لهذه القمة مثلما حدث في القمة العربية التي عقدت في الظهران العام الماضي.

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي؛ ما جعلها في صُلْب الأمن العالمي، مشددًا على أن أمن منطقة الخليج جزء رئيس من منظومة الأمن العربي.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
09:51 PM
اخر تعديل
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
10:38 PM

الهباس: القمة العربية تجسد إدراك قيادة المملكة للتهديد الذي تشهده المنطقة

قال: تهدف إلى تعزيز تضامن الدول العربية والتشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
686

أبرز الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية السفير خالد الهباس، أهمية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعقد قمة عربية طارئة، لافتًا النظر إلى إدراك قيادة المملكة العربية السعودية للحالة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، فضلًا عن التهديد الخطير للسلم والأمن والاستقرار الذي تشهده المنطقة العربية.

وأوضح السفير الهباس أن اجتماع القمة العربية الاستثنائية الذي تستضيفه مكة المكرمة يهدف إلى تعزيز تضامن الدول العربية، إضافة إلى التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين القادة العرب حيال التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج العربي مؤخرًا، جراء الاعتداءين اللذين وقعا لناقلات النفط في الخليج قبالة ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والاعتداء على مضختي النفط في المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن توقعه بأن يكون مستوى التمثيل في القمة العربية الطارئة عاليًا، بخاصة مع توفر عوامل النجاح لهذه القمة مثلما حدث في القمة العربية التي عقدت في الظهران العام الماضي.

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي؛ ما جعلها في صُلْب الأمن العالمي، مشددًا على أن أمن منطقة الخليج جزء رئيس من منظومة الأمن العربي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,038
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,932
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,187
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,569

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة