النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكلية التقنية بنجران تنفّذ برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي

للتعريف بالبيئة التدريبية بالكلية

نفّذت الكلية التقنية بنجران أمس، برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني 1443هـ، وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك في قاعة الأمير مشعل بن عبدالله بمقر الكلية.

واستهلّ البرنامج بتعريف المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، واطلاعهم على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدماتٍ مساندةٍ متنوعة تدريبية وإدارية، وما تتضمنه من مرافق مختلفة، وأنظمتها ولوائحها، وطرق التدريب الإلكتروني، ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلالها، لتهيئة المتدربين وإكسابهم المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.

وتضمن برنامج التهيئة عرضاً مرئياً توضيحياً لخدمات المباني ومكونات البيئة التدريبية، مع الضوابط الوقائية والاحترازية للتدريب، واستثمار الأدوات والوسائل التعريفية التي تبرز مكونات وتفاصيل كل ما يحتاجه المتدرب، وخاصةً نظام التدريب عن بُعد وإجراءاته المعتمدة.

كما زُوّد المتدربون بنسخة إلكترونية من دليل المتدرب الشامل لكل ما يتعلق بالبيئة التدريبية.

وأوضح عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري أن هذا البرنامج يُعد من أبرز ملامح التقويم للخطة الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأحد البرامج المساعدة للمتدربين المستجدين الملتحقين حديثاً بالمنشآت التدريبية للتكيف السريع مع النظام التدريبي بالمؤسسة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الكلية التقنية بنجران تنفّذ برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي
سبق

نفّذت الكلية التقنية بنجران أمس، برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني 1443هـ، وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك في قاعة الأمير مشعل بن عبدالله بمقر الكلية.

واستهلّ البرنامج بتعريف المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، واطلاعهم على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدماتٍ مساندةٍ متنوعة تدريبية وإدارية، وما تتضمنه من مرافق مختلفة، وأنظمتها ولوائحها، وطرق التدريب الإلكتروني، ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلالها، لتهيئة المتدربين وإكسابهم المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.

وتضمن برنامج التهيئة عرضاً مرئياً توضيحياً لخدمات المباني ومكونات البيئة التدريبية، مع الضوابط الوقائية والاحترازية للتدريب، واستثمار الأدوات والوسائل التعريفية التي تبرز مكونات وتفاصيل كل ما يحتاجه المتدرب، وخاصةً نظام التدريب عن بُعد وإجراءاته المعتمدة.

كما زُوّد المتدربون بنسخة إلكترونية من دليل المتدرب الشامل لكل ما يتعلق بالبيئة التدريبية.

وأوضح عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري أن هذا البرنامج يُعد من أبرز ملامح التقويم للخطة الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأحد البرامج المساعدة للمتدربين المستجدين الملتحقين حديثاً بالمنشآت التدريبية للتكيف السريع مع النظام التدريبي بالمؤسسة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
07:36 PM

الكلية التقنية بنجران تنفّذ برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي

للتعريف بالبيئة التدريبية بالكلية

A A A
علي حفول - نجران
0
268

نفّذت الكلية التقنية بنجران أمس، برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني 1443هـ، وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك في قاعة الأمير مشعل بن عبدالله بمقر الكلية.

واستهلّ البرنامج بتعريف المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، واطلاعهم على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدماتٍ مساندةٍ متنوعة تدريبية وإدارية، وما تتضمنه من مرافق مختلفة، وأنظمتها ولوائحها، وطرق التدريب الإلكتروني، ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلالها، لتهيئة المتدربين وإكسابهم المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.

وتضمن برنامج التهيئة عرضاً مرئياً توضيحياً لخدمات المباني ومكونات البيئة التدريبية، مع الضوابط الوقائية والاحترازية للتدريب، واستثمار الأدوات والوسائل التعريفية التي تبرز مكونات وتفاصيل كل ما يحتاجه المتدرب، وخاصةً نظام التدريب عن بُعد وإجراءاته المعتمدة.

كما زُوّد المتدربون بنسخة إلكترونية من دليل المتدرب الشامل لكل ما يتعلق بالبيئة التدريبية.

وأوضح عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري أن هذا البرنامج يُعد من أبرز ملامح التقويم للخطة الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأحد البرامج المساعدة للمتدربين المستجدين الملتحقين حديثاً بالمنشآت التدريبية للتكيف السريع مع النظام التدريبي بالمؤسسة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,162
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة