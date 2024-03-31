شاهد .. لحظات حاسمة لضربات جوية فتك فيها "التحالف" بمواقع للحوثيين

أهداف عدة من بينها كهف جرى اكتشافه واستهدافه رغم صعوبة موقعه

نفّذت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ضربات عسكرية عبر الطيران، ونجحت في تحقيق أهدافها المشروعة بدقة تصويب عالية؛ حيث رصد ذلك مقطع فيديو، وكان من بين الأهداف كهف للحوثيين تم اكتشافه واستهدافه رغم صعوبة موقعه.

ونشرت "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أمس، فيديوهات تظهر عمليات استهداف نوعية ودقيقة، وتظهر الفيديوهات لحظات المراقبة والاستهداف لعناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية، وكذلك منصة إطلاق صواريخ ومعدات عسكرية كانت تستخدم لأغراض إجرامية.