"المرضوخي" "مقدم" بوزارة الدفاع
تقلد عبد الله بن فهد المرضوخي، اليوم، رتبته الجديدة بالحد الجنوبي بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى "مقدم" بوزارة الدفاع.
وعبر المقدم "المرضوخي" بعد مراسم تقليده، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، داعيًا الله - عز وجل - أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"المرضوخي" "مقدم" بوزارة الدفاع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-11
تقلد عبد الله بن فهد المرضوخي، اليوم، رتبته الجديدة بالحد الجنوبي بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى "مقدم" بوزارة الدفاع.
وعبر المقدم "المرضوخي" بعد مراسم تقليده، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، داعيًا الله - عز وجل - أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
06:13 PM
"المرضوخي" "مقدم" بوزارة الدفاع
تقلد عبد الله بن فهد المرضوخي، اليوم، رتبته الجديدة بالحد الجنوبي بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى "مقدم" بوزارة الدفاع.
وعبر المقدم "المرضوخي" بعد مراسم تقليده، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، داعيًا الله - عز وجل - أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.