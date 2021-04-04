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الإمارات تسجل 2.113 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

"الصحة": إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 470.136

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.113 إصابة جديدة بكورونا، و6 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 470.136 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.510 وفيات؛ مشيرة إلى شفاء 2.279 حالة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 454.600 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 2.113 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.113 إصابة جديدة بكورونا، و6 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 470.136 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.510 وفيات؛ مشيرة إلى شفاء 2.279 حالة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 454.600 حالة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:52 PM

الإمارات تسجل 2.113 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

"الصحة": إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 470.136

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.113 إصابة جديدة بكورونا، و6 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 470.136 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.510 وفيات؛ مشيرة إلى شفاء 2.279 حالة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 454.600 حالة.

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