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"القحطاني" يحقق الحزام الذهبي في بطولة النخبة للمواي تاي في تونس

حقق لاعب المنتخب السعودي للمواي تاي عبدالله القحطاني، الحزام الذهبي لبطولة النخبة الدولية للمواي تاي المقامة في تونس، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني راشد بدوان في المنافسة التي جمعتهما على وزن أقل من 67 كيلو غراماً.

وتوج أمين عام الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالله القبلان، اللاعب بالحزام الذهبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"القحطاني" يحقق الحزام الذهبي في بطولة النخبة للمواي تاي في تونس
سبق

حقق لاعب المنتخب السعودي للمواي تاي عبدالله القحطاني، الحزام الذهبي لبطولة النخبة الدولية للمواي تاي المقامة في تونس، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني راشد بدوان في المنافسة التي جمعتهما على وزن أقل من 67 كيلو غراماً.

وتوج أمين عام الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالله القبلان، اللاعب بالحزام الذهبي.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
09:06 PM

"القحطاني" يحقق الحزام الذهبي في بطولة النخبة للمواي تاي في تونس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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حقق لاعب المنتخب السعودي للمواي تاي عبدالله القحطاني، الحزام الذهبي لبطولة النخبة الدولية للمواي تاي المقامة في تونس، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني راشد بدوان في المنافسة التي جمعتهما على وزن أقل من 67 كيلو غراماً.

وتوج أمين عام الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالله القبلان، اللاعب بالحزام الذهبي.

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