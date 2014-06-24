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جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

نقلة نوعية لتحقيق أفضل معايير القبول والتسجيل بدقة عالية

أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم بوابة القبول الذكية، إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي ووفقا لبرامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة.

وأوضح المشرف على مركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات الدكتور عبدالله الدرعاني أن هذه البوابة تتكامل مع منصة نفاذ الوطني الموحد بمركز المعلومات الوطني، إذ يقوم المتقدم بالدخول المباشر مستخدماً حسابه في أبشر بطريقة آمنة، ودقة بيانات عالية الجودة، وسرعة انجاز في التقديم، مشيراً إلى أن هذا التكامل أحد مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

من جانبه، أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة جدة الدكتور عيسى السلمي أن هذه البوابة هي نقلة نوعية لتحقيق أفضل معايير القبول والتسجيل بدقة عالية، وبجودة مميزة، كما يعد هذا إنجازاً لجامعة جدة؛ كونها من أوائل الجامعات السعودية المستخدمة لهذه التقنيات الذكية، والمنصات الآمنة في قبول هذا العام.

وأضاف السلمي أنّ الطلاب الذين ليس لديهم حساب في أبشر بإمكانهم التقديم على بوابة القبول، مشيراً إلى أن جامعة جدة مستمرة في استقطاب الموهوبين والمتفوقين من الطلاب والطالبات ورعايتهم، عبر برنامج التسكين المباشر، وكذلك برنامج التسريع الأكاديمي.

وأشار إلى أنّ منسوبي ومنسوبات عمادة القبول والتسجيل موجودون على مدار 24 ساعة للرد على الاستفسارات عبر خدمة المحادثة الفورية الإلكترونية على بوابة القبول، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بعمادة القبول والتسجيل.

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جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني
سبق

أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم بوابة القبول الذكية، إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي ووفقا لبرامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة.

وأوضح المشرف على مركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات الدكتور عبدالله الدرعاني أن هذه البوابة تتكامل مع منصة نفاذ الوطني الموحد بمركز المعلومات الوطني، إذ يقوم المتقدم بالدخول المباشر مستخدماً حسابه في أبشر بطريقة آمنة، ودقة بيانات عالية الجودة، وسرعة انجاز في التقديم، مشيراً إلى أن هذا التكامل أحد مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

من جانبه، أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة جدة الدكتور عيسى السلمي أن هذه البوابة هي نقلة نوعية لتحقيق أفضل معايير القبول والتسجيل بدقة عالية، وبجودة مميزة، كما يعد هذا إنجازاً لجامعة جدة؛ كونها من أوائل الجامعات السعودية المستخدمة لهذه التقنيات الذكية، والمنصات الآمنة في قبول هذا العام.

وأضاف السلمي أنّ الطلاب الذين ليس لديهم حساب في أبشر بإمكانهم التقديم على بوابة القبول، مشيراً إلى أن جامعة جدة مستمرة في استقطاب الموهوبين والمتفوقين من الطلاب والطالبات ورعايتهم، عبر برنامج التسكين المباشر، وكذلك برنامج التسريع الأكاديمي.

وأشار إلى أنّ منسوبي ومنسوبات عمادة القبول والتسجيل موجودون على مدار 24 ساعة للرد على الاستفسارات عبر خدمة المحادثة الفورية الإلكترونية على بوابة القبول، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بعمادة القبول والتسجيل.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
07:12 PM

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

نقلة نوعية لتحقيق أفضل معايير القبول والتسجيل بدقة عالية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم بوابة القبول الذكية، إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي ووفقا لبرامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة.

وأوضح المشرف على مركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات الدكتور عبدالله الدرعاني أن هذه البوابة تتكامل مع منصة نفاذ الوطني الموحد بمركز المعلومات الوطني، إذ يقوم المتقدم بالدخول المباشر مستخدماً حسابه في أبشر بطريقة آمنة، ودقة بيانات عالية الجودة، وسرعة انجاز في التقديم، مشيراً إلى أن هذا التكامل أحد مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

من جانبه، أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة جدة الدكتور عيسى السلمي أن هذه البوابة هي نقلة نوعية لتحقيق أفضل معايير القبول والتسجيل بدقة عالية، وبجودة مميزة، كما يعد هذا إنجازاً لجامعة جدة؛ كونها من أوائل الجامعات السعودية المستخدمة لهذه التقنيات الذكية، والمنصات الآمنة في قبول هذا العام.

وأضاف السلمي أنّ الطلاب الذين ليس لديهم حساب في أبشر بإمكانهم التقديم على بوابة القبول، مشيراً إلى أن جامعة جدة مستمرة في استقطاب الموهوبين والمتفوقين من الطلاب والطالبات ورعايتهم، عبر برنامج التسكين المباشر، وكذلك برنامج التسريع الأكاديمي.

وأشار إلى أنّ منسوبي ومنسوبات عمادة القبول والتسجيل موجودون على مدار 24 ساعة للرد على الاستفسارات عبر خدمة المحادثة الفورية الإلكترونية على بوابة القبول، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بعمادة القبول والتسجيل.

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