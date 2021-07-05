هذه أهم 10 فنادق مصرية استقبلت "الحجوزات السعودية المفقودة" بعد إغلاق دبي

قرابة المليون مواطن سعودي زاروها في عام 2019

دخلت الفنادق المصرية حلقة التنافس لجذب الحجوزات السعودية المفقودة بعد ساعات قليلة من انتهاء مهلة دخول المواطنين والمقيمين إلى المملكة، بعد قرار وزارة الداخلية بمنع السفر وتعليق القدوم من وإلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام إضافة إلى أفغانستان.

وأظهرت مواقع الحجوزات الإلكترونية وأبرزها "بوكينج" أن الكثير من الفنادق المصرية بالقاهرة وشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة والساحل الشمالي قد اقترب نفاد الغرف والأجنحة منها، وهو مؤشر على اختيار السعوديين، والحجوزات التي تم إلغاؤها فيما تُعرف بالحجوزات المفقودة من دبي وأبوظبي إلى مصر، وهي كالتالي:

"النيل ريتز كارلتون"

يقع بين النيل وميدان التحرير الشهير الذي شهد الاحتفال العالمي لموكب المومياوات الملكية في قلب القاهرة، ويطل على نهر النيل والمتحف المصري من الغرف والأجنحة، يعتبر واحداً من أفخم فنادق القاهرة.

"هيلتون رمسيس"

يعد أبرز فنادق القاهرة، وفاز مؤخراً كأفضل فنادق من فئة الـ5 نجوم، ويتميز الفندق بوجوده وسط القاهرة، ويتضمن أكثر من 800 غرفة وجناح.

"جراند نايل تاور"

يقع الفندق تقريباً داخل النيل، ويتمتع بمساحات كبيرة، وهو قريب من المناطق التجارية في منطقة وسط القاهرة، يتضمن "جراند نايل تاور" 715 غرفة وجناحاً، ومعظم غرف الفندق تتمتع بمنظر مباشر على النيل.

"كمبينسكي النيل" جاردن سيتي

هو الفندق البوتيكي الأول والوحيد في القاهرة الواقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، ويمزج بين الفخامة الأوروبية مع صخب المدينة.

فندق "البارون ريزورت" شرم الشيخ

يعتبر من أفخم فنادق شرم الشيخ ذات 5 نجوم الحصرية، يقع فندق البارون ريزورت على شاطئ خاص يتضمن مساحة كبيرة مركز للغطس والغوص والعديد من المرافق الأخرى التي لا مثيل لها ذات الإطلالات الجميلة والتجهيزات الرائعة.

فندق ومنتجع "شتايجنبرجر ألكازار"

واحد من أفخم الفنادق في شرم الشيخ في منطقة "نبق"، يقع في قلب المناظر الطبيعية الخضراء، ويضم شاطئاً رملياً خاصاً به، ويوفر أماكن إقامة مجهزة مع وجود برك سباحة كبيرة والكثير من المرافق الترفيهية الأخرى.

منتجع "ريكسوس" شرم الشيخ

يعتبر من أفضل فنادق شرم الشيخ، يتميز برماله الذهبية الناعمة وبرك السباحة الواسعة، ويضم عشرة مطاعم فاخرة من الشرق الأوسط، والهند، وإيطاليا، والصين، واليابان، وتركيا، ومنطقة حوض البحر المتوسط.

منتجع "البارون بالاس" سهل حشيش

يعتبر من أفضل فنادق منطقة سهل حشيش الفاخرة في مدينة الغردقة 5 نجوم، يتميز بموقعه على البحر وشاطئه الرملي يمتد على 600 متر مربع مع أجنحة خاصة وبرك سباحة خاصة.

"قيصر باي" بالساحل الشمالي

من أبرز المنتجعات الجديدة في الساحل الشمالي بمصر قرب الإسكندرية، ويتضمن منتجع قيصر باي 5 برك خارجية وداخلية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ومحطات طهي حية لكل المطابخ العالمية.

"دوم مارينا" بالعين السخنة

تقع مدينة العين السخنة على بعد 45 دقيقة من مطار القاهرة الدولي، وبها العديد من المنتجعات الفاخرة والحديثة؛ ومنها منتجع دوم مارينا الذي يضم أكبر مارينا يخوت ومطاعم بحرية وأجنحة وغرف مطلة على البحر الأحمر.

يُذكر أنه في عام 2019 بلغ عدد الرحلات للسعوديين إلى مصر 1.400 رحلة، ووصل عدد السعوديين إلى عتبة المليون سائح، وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2019.