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"الزهراني" يتفقد سير العمليات التدريبية بالكلية التقنية بجدة

تفقّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، الدكتور راشد بن محمد الزهراني، اليوم، الكلية التقنية بجدة؛ لمتابعة انطلاق التدريب، والوقوف على سير العملية التدريبية.
والْتقى "الزهراني" -خلال الزيارة- المدربين والمتدربين، وأكد أهمية تضافر الجهود، وتقديم كل الخدمات للمتدربين، ومتابعة تطوير العملية التدريبية بكافة مكوناتها.
وفي ذات السياق، أعلنت الكلية عن قبول 2755 متدربًا خلال الفصل التدريبي الأول من العام 1440- 1441هـ لمرحلتَي الدبلوم والبكالوريوس، في تخصصات الإنتاج والتبريد والتكييف وميكانيكا السيارات، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، والتسويق، والقوى الكهربائية، والتقنية المدنية، والمعمارية، والفندقة، والسفر، والسياحة، وقسم الصحة والسلامة المهنية.. وقد نفّذت هذا الأسبوع فعاليات اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني بحضور عميد الكلية ووكلائها.
ورحّب عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي بالمتدربين المستجدين من جميع تخصصات الكلية، وحثهم على بذل قصارى جهدهم في التحصيل العلمي والعملي والاجتهاد لتحقيق أعلى الدرجات، والمشاركة بعد التخرج في برامج التنمية والنهضة الحديثة التي تشهدها بلادنا الغالية.

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"الزهراني" يتفقد سير العمليات التدريبية بالكلية التقنية بجدة
سبق

تفقّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، الدكتور راشد بن محمد الزهراني، اليوم، الكلية التقنية بجدة؛ لمتابعة انطلاق التدريب، والوقوف على سير العملية التدريبية.
والْتقى "الزهراني" -خلال الزيارة- المدربين والمتدربين، وأكد أهمية تضافر الجهود، وتقديم كل الخدمات للمتدربين، ومتابعة تطوير العملية التدريبية بكافة مكوناتها.
وفي ذات السياق، أعلنت الكلية عن قبول 2755 متدربًا خلال الفصل التدريبي الأول من العام 1440- 1441هـ لمرحلتَي الدبلوم والبكالوريوس، في تخصصات الإنتاج والتبريد والتكييف وميكانيكا السيارات، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، والتسويق، والقوى الكهربائية، والتقنية المدنية، والمعمارية، والفندقة، والسفر، والسياحة، وقسم الصحة والسلامة المهنية.. وقد نفّذت هذا الأسبوع فعاليات اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني بحضور عميد الكلية ووكلائها.
ورحّب عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي بالمتدربين المستجدين من جميع تخصصات الكلية، وحثهم على بذل قصارى جهدهم في التحصيل العلمي والعملي والاجتهاد لتحقيق أعلى الدرجات، والمشاركة بعد التخرج في برامج التنمية والنهضة الحديثة التي تشهدها بلادنا الغالية.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
11:58 AM

"الزهراني" يتفقد سير العمليات التدريبية بالكلية التقنية بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تفقّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، الدكتور راشد بن محمد الزهراني، اليوم، الكلية التقنية بجدة؛ لمتابعة انطلاق التدريب، والوقوف على سير العملية التدريبية.
والْتقى "الزهراني" -خلال الزيارة- المدربين والمتدربين، وأكد أهمية تضافر الجهود، وتقديم كل الخدمات للمتدربين، ومتابعة تطوير العملية التدريبية بكافة مكوناتها.
وفي ذات السياق، أعلنت الكلية عن قبول 2755 متدربًا خلال الفصل التدريبي الأول من العام 1440- 1441هـ لمرحلتَي الدبلوم والبكالوريوس، في تخصصات الإنتاج والتبريد والتكييف وميكانيكا السيارات، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، والتسويق، والقوى الكهربائية، والتقنية المدنية، والمعمارية، والفندقة، والسفر، والسياحة، وقسم الصحة والسلامة المهنية.. وقد نفّذت هذا الأسبوع فعاليات اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني بحضور عميد الكلية ووكلائها.
ورحّب عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي بالمتدربين المستجدين من جميع تخصصات الكلية، وحثهم على بذل قصارى جهدهم في التحصيل العلمي والعملي والاجتهاد لتحقيق أعلى الدرجات، والمشاركة بعد التخرج في برامج التنمية والنهضة الحديثة التي تشهدها بلادنا الغالية.

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