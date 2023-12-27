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الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ"داعشي" أقدم على استهداف تجمعات مدنية بحزام ناسف

سلطات الأمن تمكّنت من القبض عليه وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام وبإحالته للمحكمة ثبتت إدانته

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمدينة الرياض -يمني الجنسية- أقدم على استهداف تجمعاتٍ مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيهٍ من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزامٍ ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بتنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / محمد عبدالله أحمد الصدام -يمني الجنسية- بالعمل على استهداف تجمعاتٍ مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيهٍ من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال عمليةٍ انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزامٍ ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بالشروع في تنفيذ جريمته، وبإحالته للمحكمة ثبتت إدانته بما نُسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ محمد عبدالله أحمد الصدام، اليوم الإثنين 23 / 5 / 1443 هـ؛ 27 / 12 / 2021م بمدينة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ"داعشي" أقدم على استهداف تجمعات مدنية بحزام ناسف
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمدينة الرياض -يمني الجنسية- أقدم على استهداف تجمعاتٍ مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيهٍ من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزامٍ ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بتنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / محمد عبدالله أحمد الصدام -يمني الجنسية- بالعمل على استهداف تجمعاتٍ مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيهٍ من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال عمليةٍ انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزامٍ ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بالشروع في تنفيذ جريمته، وبإحالته للمحكمة ثبتت إدانته بما نُسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ محمد عبدالله أحمد الصدام، اليوم الإثنين 23 / 5 / 1443 هـ؛ 27 / 12 / 2021م بمدينة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
10:45 AM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
11:37 AM

الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ"داعشي" أقدم على استهداف تجمعات مدنية بحزام ناسف

سلطات الأمن تمكّنت من القبض عليه وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام وبإحالته للمحكمة ثبتت إدانته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمدينة الرياض -يمني الجنسية- أقدم على استهداف تجمعاتٍ مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيهٍ من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزامٍ ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بتنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / محمد عبدالله أحمد الصدام -يمني الجنسية- بالعمل على استهداف تجمعاتٍ مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيهٍ من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال عمليةٍ انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزامٍ ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بالشروع في تنفيذ جريمته، وبإحالته للمحكمة ثبتت إدانته بما نُسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ محمد عبدالله أحمد الصدام، اليوم الإثنين 23 / 5 / 1443 هـ؛ 27 / 12 / 2021م بمدينة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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