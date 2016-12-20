النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

500 كادر أمني لتجويد منظومة الخدمات التنظيمية والأمنية بالمسجد الحرام

يعملون سوياً وفق منهجية واضحة وخطط مدروسة.. لخدمة الزوّار والمعتمرين

يواصل أفراد حراسات الأمن المدني بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مهامهم في دعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة له، وذلك من خلال (500) فرد يعملون سوياً وفق منهجية واضحة، وخطط مدروسة، هدفها تدعيم منظومة الخدمات التنظيمية والأمنية المقدمة بالمسجد الحرام.

وأكّد وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر محمد بن حسن باتي، أن جميع عمليات الأمن والسلامة بالمسجد الحرام ومرافقه تدار وفق منهجية واضحة؛ تضمن تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة على صورتها المثلى حرصاً على استقبال ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومواصلة مناقشة ومراجعة ما تمّ وضعه من مقترحات لمتابعة استمرارية العمل على أكمل وجه لتحقيق الأمن في كافة أنحاء المسجد الحرام وسلامة قاصديه.

وأضاف: تواصل الوكالة جهودها نحو توحيد الخدمات التطويرية بالاستعانة بالوسائل الإلكترونية لدعم الإدارات ومساندتها وفق منظومة واحدة، لتستطيع كل إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاستفادة من خدماتها ومناقشة عوامل تطوير منظومة العمل للتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار وتسخير جميع الإمكانات وأخذ الأهبة والاستعداد لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين والتناغم والتكاتف النوعي مع كافة الجهات ذات العلاقة وكافة وكالات الرئاسة العاملة بالحرم المكي الشريف.

وعن مهام الوكالة تحدث "باتي"، قائلاً: تتسم مهام الوكالة بالتنوع والشمولية، حيث تتم مرافقة أئمة المسجد الحرام خلال الصلوات وتنظيم الممرات والمصليات في الدور الأرضي والدور الأول للتوسعة السعودية الثالثة، من خلال تنسيق مشترك مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم مصلى الجنائز ومصلى الركعتين، وتيسير الحركة في جبل الصفا، ومنع الصلاة أو التجمع خلف المقام وتوجيههم للمصليات المخصصة، والمحافظة على خلو جميع الممرات والمصاعد الكهربائية في الحرم المكي الشريف من أي عائق للحركة، مشيراً إلى استمرارية تنفيذ جولات مستمرة على مدار الساعة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات صحية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، وتوعية زوّار بيت الله الحرام بالتدابير الوقائية الصحية.

واستطرد بقوله: تقوم كوادر وطنيّة مؤهلة لحماية الأفراد أو المرافق العامة بالكشف المبكر عن مصادر العدوى المحتملة لفيروس كورونا في بيئة العمل، والكشف الدوري على عمل وفاعلية أنظمة الإطفاء، وفق أنظمة وتعليمات السلامة العالمية، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، والتأكّد من أوجه السلامة في المناطق المعزولة والإنشائية، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري وتحويرها لتجويد مخرجات أعمال الوكالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
500 كادر أمني لتجويد منظومة الخدمات التنظيمية والأمنية بالمسجد الحرام
سبق

يواصل أفراد حراسات الأمن المدني بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مهامهم في دعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة له، وذلك من خلال (500) فرد يعملون سوياً وفق منهجية واضحة، وخطط مدروسة، هدفها تدعيم منظومة الخدمات التنظيمية والأمنية المقدمة بالمسجد الحرام.

وأكّد وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر محمد بن حسن باتي، أن جميع عمليات الأمن والسلامة بالمسجد الحرام ومرافقه تدار وفق منهجية واضحة؛ تضمن تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة على صورتها المثلى حرصاً على استقبال ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومواصلة مناقشة ومراجعة ما تمّ وضعه من مقترحات لمتابعة استمرارية العمل على أكمل وجه لتحقيق الأمن في كافة أنحاء المسجد الحرام وسلامة قاصديه.

وأضاف: تواصل الوكالة جهودها نحو توحيد الخدمات التطويرية بالاستعانة بالوسائل الإلكترونية لدعم الإدارات ومساندتها وفق منظومة واحدة، لتستطيع كل إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاستفادة من خدماتها ومناقشة عوامل تطوير منظومة العمل للتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار وتسخير جميع الإمكانات وأخذ الأهبة والاستعداد لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين والتناغم والتكاتف النوعي مع كافة الجهات ذات العلاقة وكافة وكالات الرئاسة العاملة بالحرم المكي الشريف.

وعن مهام الوكالة تحدث "باتي"، قائلاً: تتسم مهام الوكالة بالتنوع والشمولية، حيث تتم مرافقة أئمة المسجد الحرام خلال الصلوات وتنظيم الممرات والمصليات في الدور الأرضي والدور الأول للتوسعة السعودية الثالثة، من خلال تنسيق مشترك مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم مصلى الجنائز ومصلى الركعتين، وتيسير الحركة في جبل الصفا، ومنع الصلاة أو التجمع خلف المقام وتوجيههم للمصليات المخصصة، والمحافظة على خلو جميع الممرات والمصاعد الكهربائية في الحرم المكي الشريف من أي عائق للحركة، مشيراً إلى استمرارية تنفيذ جولات مستمرة على مدار الساعة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات صحية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، وتوعية زوّار بيت الله الحرام بالتدابير الوقائية الصحية.

واستطرد بقوله: تقوم كوادر وطنيّة مؤهلة لحماية الأفراد أو المرافق العامة بالكشف المبكر عن مصادر العدوى المحتملة لفيروس كورونا في بيئة العمل، والكشف الدوري على عمل وفاعلية أنظمة الإطفاء، وفق أنظمة وتعليمات السلامة العالمية، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، والتأكّد من أوجه السلامة في المناطق المعزولة والإنشائية، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري وتحويرها لتجويد مخرجات أعمال الوكالة.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:31 AM

500 كادر أمني لتجويد منظومة الخدمات التنظيمية والأمنية بالمسجد الحرام

يعملون سوياً وفق منهجية واضحة وخطط مدروسة.. لخدمة الزوّار والمعتمرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
890

يواصل أفراد حراسات الأمن المدني بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مهامهم في دعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة له، وذلك من خلال (500) فرد يعملون سوياً وفق منهجية واضحة، وخطط مدروسة، هدفها تدعيم منظومة الخدمات التنظيمية والأمنية المقدمة بالمسجد الحرام.

وأكّد وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر محمد بن حسن باتي، أن جميع عمليات الأمن والسلامة بالمسجد الحرام ومرافقه تدار وفق منهجية واضحة؛ تضمن تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة على صورتها المثلى حرصاً على استقبال ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومواصلة مناقشة ومراجعة ما تمّ وضعه من مقترحات لمتابعة استمرارية العمل على أكمل وجه لتحقيق الأمن في كافة أنحاء المسجد الحرام وسلامة قاصديه.

وأضاف: تواصل الوكالة جهودها نحو توحيد الخدمات التطويرية بالاستعانة بالوسائل الإلكترونية لدعم الإدارات ومساندتها وفق منظومة واحدة، لتستطيع كل إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاستفادة من خدماتها ومناقشة عوامل تطوير منظومة العمل للتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار وتسخير جميع الإمكانات وأخذ الأهبة والاستعداد لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين والتناغم والتكاتف النوعي مع كافة الجهات ذات العلاقة وكافة وكالات الرئاسة العاملة بالحرم المكي الشريف.

وعن مهام الوكالة تحدث "باتي"، قائلاً: تتسم مهام الوكالة بالتنوع والشمولية، حيث تتم مرافقة أئمة المسجد الحرام خلال الصلوات وتنظيم الممرات والمصليات في الدور الأرضي والدور الأول للتوسعة السعودية الثالثة، من خلال تنسيق مشترك مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم مصلى الجنائز ومصلى الركعتين، وتيسير الحركة في جبل الصفا، ومنع الصلاة أو التجمع خلف المقام وتوجيههم للمصليات المخصصة، والمحافظة على خلو جميع الممرات والمصاعد الكهربائية في الحرم المكي الشريف من أي عائق للحركة، مشيراً إلى استمرارية تنفيذ جولات مستمرة على مدار الساعة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات صحية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، وتوعية زوّار بيت الله الحرام بالتدابير الوقائية الصحية.

واستطرد بقوله: تقوم كوادر وطنيّة مؤهلة لحماية الأفراد أو المرافق العامة بالكشف المبكر عن مصادر العدوى المحتملة لفيروس كورونا في بيئة العمل، والكشف الدوري على عمل وفاعلية أنظمة الإطفاء، وفق أنظمة وتعليمات السلامة العالمية، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، والتأكّد من أوجه السلامة في المناطق المعزولة والإنشائية، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري وتحويرها لتجويد مخرجات أعمال الوكالة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,700
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,869
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,521
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,441

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة