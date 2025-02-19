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الجهات الأمنية بمكة تباشر حادثة قتل مقيم طعناً

المُبلّغ أفاد بأن المقتول يعمل معه في مطعم بحي النكاسة

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة؛ أمس الأول، حادثة وفاة شخص ملقى على الأرض بجانب سريره إثر طعن تعرّض له بحي النكاسة بمكة المكرّمة.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها " سبق"، فإن الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة ورد إليها بلاغ من مركز العمليات الأمنية الموحدة عن حالة وفاة بحي النكاسة بمكة المكرّمة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية؛ الموقع، وُجد شخص من الجنسية البرماوية ملقى على الأرض بجانب سريره وأمعاؤه خارج جسده من أثر طعنات تعرّض لها، وقد فارق الحياة.

وبحسب المعلومات فإن المُبلّغ من الجنسية البرماوية أيضاَ؛ وأفاد بأن المقتول يعمل معه في مطعم بحي النكاسة، وتم التحفظ عليه لاستكمال إجراءات التحقيق، فيما تم إيداع الجثة ثلاجة الموتى.

ولاتزال التحقيقات جارية من قِبل الجهات المعنية لكشف مُلابسات الحادثة.

الجهات الأمنية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية بمكة تباشر حادثة قتل مقيم طعناً
سبق

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة؛ أمس الأول، حادثة وفاة شخص ملقى على الأرض بجانب سريره إثر طعن تعرّض له بحي النكاسة بمكة المكرّمة.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها " سبق"، فإن الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة ورد إليها بلاغ من مركز العمليات الأمنية الموحدة عن حالة وفاة بحي النكاسة بمكة المكرّمة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية؛ الموقع، وُجد شخص من الجنسية البرماوية ملقى على الأرض بجانب سريره وأمعاؤه خارج جسده من أثر طعنات تعرّض لها، وقد فارق الحياة.

وبحسب المعلومات فإن المُبلّغ من الجنسية البرماوية أيضاَ؛ وأفاد بأن المقتول يعمل معه في مطعم بحي النكاسة، وتم التحفظ عليه لاستكمال إجراءات التحقيق، فيما تم إيداع الجثة ثلاجة الموتى.

ولاتزال التحقيقات جارية من قِبل الجهات المعنية لكشف مُلابسات الحادثة.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
01:26 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
01:58 PM

الجهات الأمنية بمكة تباشر حادثة قتل مقيم طعناً

المُبلّغ أفاد بأن المقتول يعمل معه في مطعم بحي النكاسة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
2,678

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة؛ أمس الأول، حادثة وفاة شخص ملقى على الأرض بجانب سريره إثر طعن تعرّض له بحي النكاسة بمكة المكرّمة.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها " سبق"، فإن الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة ورد إليها بلاغ من مركز العمليات الأمنية الموحدة عن حالة وفاة بحي النكاسة بمكة المكرّمة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية؛ الموقع، وُجد شخص من الجنسية البرماوية ملقى على الأرض بجانب سريره وأمعاؤه خارج جسده من أثر طعنات تعرّض لها، وقد فارق الحياة.

وبحسب المعلومات فإن المُبلّغ من الجنسية البرماوية أيضاَ؛ وأفاد بأن المقتول يعمل معه في مطعم بحي النكاسة، وتم التحفظ عليه لاستكمال إجراءات التحقيق، فيما تم إيداع الجثة ثلاجة الموتى.

ولاتزال التحقيقات جارية من قِبل الجهات المعنية لكشف مُلابسات الحادثة.

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