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شاهد .. أسراب الجراد تجتاح سماء بلقرن

اجتاحت اليوم، أسراب الجراد أجزاء متفرقة من محافظة بلقرن.

ورصدت عدسة "سبق" أسرابًا من الجراد، وهي تمر من فوق قُرى الحميد ببلقرن.

أسراب الجراد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أسراب الجراد تجتاح سماء بلقرن
سبق

اجتاحت اليوم، أسراب الجراد أجزاء متفرقة من محافظة بلقرن.

ورصدت عدسة "سبق" أسرابًا من الجراد، وهي تمر من فوق قُرى الحميد ببلقرن.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
11:09 PM

شاهد .. أسراب الجراد تجتاح سماء بلقرن

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
2
1,962

اجتاحت اليوم، أسراب الجراد أجزاء متفرقة من محافظة بلقرن.

ورصدت عدسة "سبق" أسرابًا من الجراد، وهي تمر من فوق قُرى الحميد ببلقرن.

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