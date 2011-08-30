شاهد .. أسراب الجراد تجتاح سماء بلقرن

اجتاحت اليوم، أسراب الجراد أجزاء متفرقة من محافظة بلقرن.
ورصدت عدسة "سبق" أسرابًا من الجراد، وهي تمر من فوق قُرى الحميد ببلقرن.
اجتاحت اليوم، أسراب الجراد أجزاء متفرقة من محافظة بلقرن.
ورصدت عدسة "سبق" أسرابًا من الجراد، وهي تمر من فوق قُرى الحميد ببلقرن.أسراب الجراد
اجتاحت اليوم، أسراب الجراد أجزاء متفرقة من محافظة بلقرن.
ورصدت عدسة "سبق" أسرابًا من الجراد، وهي تمر من فوق قُرى الحميد ببلقرن.
اجتاحت اليوم، أسراب الجراد أجزاء متفرقة من محافظة بلقرن.
ورصدت عدسة "سبق" أسرابًا من الجراد، وهي تمر من فوق قُرى الحميد ببلقرن.