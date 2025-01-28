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اختتام مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك "درع الوقاية-3"

استهدف إدارة الأزمات الناجمة عن أسلحة التدمير الشامل

اختتمت أمس، مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك (درع الوقاية -3) في مجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالمنطقة الشرقية، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبوعساف.

وقد شهد الحفل الختامي مشاركة القوات الأمريكية الصديقة مع جميع أفرع القوات المسلحة السعودية، والإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، بمساندة عدد من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي.

وثمن اللواء أبوعساف مشاركة القوات الأمريكية الصديقة، مقدماً شكره وتقديره لجميع المشاركين على ما بذلوه من جهد وتميز في تنفيذ هذا التمرين وتحقيق أهدافه المرجوة.

من جانبه، أوضح المشرف العام على التمرين قائد مجموعة الدفاع الجوي الخامسة اللواء الركن خالد بن سعيد أبوقيس، أن تمرين "درع الوقاية 3" اشتمل على عقد عدة ندوات ومحاضرات نظرية حول الحماية من أسلحة الدمار الشامل وتدريب القادة والأركان على التخطيط لإدارة هذا النوع من الأزمات, وإدارة مراكز العمليات، وعقد ورش عمل مشتركة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية للتدريب على كيفية إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوقاية منها، مؤكداً أن التمرين حقق الأهداف التي خطط لها بنجاح.

يذكر أن تمرين "درع الوقاية3" يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع لتدريب جميع الوحدات العسكرية ضمن الخطة السنوية، التي تهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات, إضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.

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اختتام مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك "درع الوقاية-3"
سبق

اختتمت أمس، مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك (درع الوقاية -3) في مجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالمنطقة الشرقية، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبوعساف.

وقد شهد الحفل الختامي مشاركة القوات الأمريكية الصديقة مع جميع أفرع القوات المسلحة السعودية، والإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، بمساندة عدد من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي.

وثمن اللواء أبوعساف مشاركة القوات الأمريكية الصديقة، مقدماً شكره وتقديره لجميع المشاركين على ما بذلوه من جهد وتميز في تنفيذ هذا التمرين وتحقيق أهدافه المرجوة.

من جانبه، أوضح المشرف العام على التمرين قائد مجموعة الدفاع الجوي الخامسة اللواء الركن خالد بن سعيد أبوقيس، أن تمرين "درع الوقاية 3" اشتمل على عقد عدة ندوات ومحاضرات نظرية حول الحماية من أسلحة الدمار الشامل وتدريب القادة والأركان على التخطيط لإدارة هذا النوع من الأزمات, وإدارة مراكز العمليات، وعقد ورش عمل مشتركة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية للتدريب على كيفية إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوقاية منها، مؤكداً أن التمرين حقق الأهداف التي خطط لها بنجاح.

يذكر أن تمرين "درع الوقاية3" يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع لتدريب جميع الوحدات العسكرية ضمن الخطة السنوية، التي تهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات, إضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
03:57 PM

اختتام مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك "درع الوقاية-3"

استهدف إدارة الأزمات الناجمة عن أسلحة التدمير الشامل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت أمس، مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك (درع الوقاية -3) في مجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالمنطقة الشرقية، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبوعساف.

وقد شهد الحفل الختامي مشاركة القوات الأمريكية الصديقة مع جميع أفرع القوات المسلحة السعودية، والإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، بمساندة عدد من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي.

وثمن اللواء أبوعساف مشاركة القوات الأمريكية الصديقة، مقدماً شكره وتقديره لجميع المشاركين على ما بذلوه من جهد وتميز في تنفيذ هذا التمرين وتحقيق أهدافه المرجوة.

من جانبه، أوضح المشرف العام على التمرين قائد مجموعة الدفاع الجوي الخامسة اللواء الركن خالد بن سعيد أبوقيس، أن تمرين "درع الوقاية 3" اشتمل على عقد عدة ندوات ومحاضرات نظرية حول الحماية من أسلحة الدمار الشامل وتدريب القادة والأركان على التخطيط لإدارة هذا النوع من الأزمات, وإدارة مراكز العمليات، وعقد ورش عمل مشتركة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية للتدريب على كيفية إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوقاية منها، مؤكداً أن التمرين حقق الأهداف التي خطط لها بنجاح.

يذكر أن تمرين "درع الوقاية3" يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع لتدريب جميع الوحدات العسكرية ضمن الخطة السنوية، التي تهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات, إضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.

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