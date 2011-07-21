النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة العاصمة المقدسة تتأهب للأمطار

بشبكات متكاملة لقنوات تصريف السيول

خصصت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة، آليات وإمكانات خاصة تحسبًا لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة في المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة.

وجهزت الأمانة 31 فِرقة يومية لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتفقد عناصرها؛ منها 22 فرقة صيانة لمكة المكرمة، و9 فِرق مخصصة للمشاعر المقدسة وتعمل جميعها على مدار الساعة مزودة بأكثر من 1000 عاملٍ و400 معدة متعددة الاستخدامات "وايتات سحب - مضخات - شيولات كبيرة وصغيرة - قلابات".

وذكرت الأمانة أن إجمالي أطوال شبكات تصريف السيول يبلغ ٥٤٠ ألف متر تغطي أنحاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشتمل شبكة تصريف مياه المشاعر المقدسة على قنوات صندوقية مغلقة وقنوات أنبوبية وقنوات مفتوحة وقنوات تصريف سطحية.

وهناك 5 سدود لدرء أخطار السيول؛ منها 3 سدود بمشعر منى، وسدّان بمشعر مزدلفة، وتقدر السعة التخزينية لها بـ188 ألف متر مكعب من المياه.

وقامت الأمانة بتهيئة مسار مجرى وادي عُرنه بمشعر عرفات بطول 5 كيلومترات وعرض 200 متر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة العاصمة المقدسة تتأهب للأمطار
سبق

خصصت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة، آليات وإمكانات خاصة تحسبًا لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة في المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة.

وجهزت الأمانة 31 فِرقة يومية لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتفقد عناصرها؛ منها 22 فرقة صيانة لمكة المكرمة، و9 فِرق مخصصة للمشاعر المقدسة وتعمل جميعها على مدار الساعة مزودة بأكثر من 1000 عاملٍ و400 معدة متعددة الاستخدامات "وايتات سحب - مضخات - شيولات كبيرة وصغيرة - قلابات".

وذكرت الأمانة أن إجمالي أطوال شبكات تصريف السيول يبلغ ٥٤٠ ألف متر تغطي أنحاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشتمل شبكة تصريف مياه المشاعر المقدسة على قنوات صندوقية مغلقة وقنوات أنبوبية وقنوات مفتوحة وقنوات تصريف سطحية.

وهناك 5 سدود لدرء أخطار السيول؛ منها 3 سدود بمشعر منى، وسدّان بمشعر مزدلفة، وتقدر السعة التخزينية لها بـ188 ألف متر مكعب من المياه.

وقامت الأمانة بتهيئة مسار مجرى وادي عُرنه بمشعر عرفات بطول 5 كيلومترات وعرض 200 متر.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
06:15 PM

أمانة العاصمة المقدسة تتأهب للأمطار

بشبكات متكاملة لقنوات تصريف السيول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,030

خصصت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة، آليات وإمكانات خاصة تحسبًا لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة في المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة.

وجهزت الأمانة 31 فِرقة يومية لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتفقد عناصرها؛ منها 22 فرقة صيانة لمكة المكرمة، و9 فِرق مخصصة للمشاعر المقدسة وتعمل جميعها على مدار الساعة مزودة بأكثر من 1000 عاملٍ و400 معدة متعددة الاستخدامات "وايتات سحب - مضخات - شيولات كبيرة وصغيرة - قلابات".

وذكرت الأمانة أن إجمالي أطوال شبكات تصريف السيول يبلغ ٥٤٠ ألف متر تغطي أنحاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشتمل شبكة تصريف مياه المشاعر المقدسة على قنوات صندوقية مغلقة وقنوات أنبوبية وقنوات مفتوحة وقنوات تصريف سطحية.

وهناك 5 سدود لدرء أخطار السيول؛ منها 3 سدود بمشعر منى، وسدّان بمشعر مزدلفة، وتقدر السعة التخزينية لها بـ188 ألف متر مكعب من المياه.

وقامت الأمانة بتهيئة مسار مجرى وادي عُرنه بمشعر عرفات بطول 5 كيلومترات وعرض 200 متر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,020
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,118
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,919

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة