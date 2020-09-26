صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة واصلت جهودها الميدانية في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود؛ حيث أسفرت - بفضل الله - تلك الجهود عن القبض على (159) مخالفًا من الجنسية الإثيوبية بعدد من المواقع بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.

من الجنسية الإثيوبية.. القبض على 159 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود بالرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-26 صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة واصلت جهودها الميدانية في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود؛ حيث أسفرت - بفضل الله - تلك الجهود عن القبض على (159) مخالفًا من الجنسية الإثيوبية بعدد من المواقع بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 03:41 PM

من الجنسية الإثيوبية.. القبض على 159 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود بالرياض جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة





A A A





6 مشاركة

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة واصلت جهودها الميدانية في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود؛ حيث أسفرت - بفضل الله - تلك الجهود عن القبض على (159) مخالفًا من الجنسية الإثيوبية بعدد من المواقع بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.