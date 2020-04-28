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"أعمال الشاطئ للمطارات" تقدم ألفي وجبة إفطار في "بيش جازان"

لصالح متضرري "كورونا".. بإشراف الجمعيات الخيرية بالمحافظة

دعمت مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات عددًا من الجمعيات بمحافظة بيش بمنطقة جازان بسلال غذائية وتكفلت بتقديم ألفي وجبة إفطار صائم يومياً للأسر المتضررة من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة منها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات إبراهيم يحي مريع: مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات سارعت بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الخيرية في منطقة جازان وتحت إشراف مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبتوجيهات من أمير منطقة جازان ونائبه بدعم تلك الجمعيات بالسلال الغذائية حيث تم توزيع ما يزيد عن 500 سلة غذائية و 2000 كرتون من التمر بها 12000 كدم بالإضافة إلى توزيع وجبات إفطار يوميًا على المحتاجين من الأسر والعديد من أبناء الجاليات بالمنطقة.

وأضاف: العمل الخيري هو أحد ركائز المؤسسة، ومبادرة إفطار صائم السنوية هي من إحدى المبادرات المجتمعية التي تقوم بها المؤسسة حيث تقوم بالعديد من المبادرات الخيرية طوال العام .

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"أعمال الشاطئ للمطارات" تقدم ألفي وجبة إفطار في "بيش جازان"
سبق

دعمت مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات عددًا من الجمعيات بمحافظة بيش بمنطقة جازان بسلال غذائية وتكفلت بتقديم ألفي وجبة إفطار صائم يومياً للأسر المتضررة من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة منها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات إبراهيم يحي مريع: مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات سارعت بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الخيرية في منطقة جازان وتحت إشراف مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبتوجيهات من أمير منطقة جازان ونائبه بدعم تلك الجمعيات بالسلال الغذائية حيث تم توزيع ما يزيد عن 500 سلة غذائية و 2000 كرتون من التمر بها 12000 كدم بالإضافة إلى توزيع وجبات إفطار يوميًا على المحتاجين من الأسر والعديد من أبناء الجاليات بالمنطقة.

وأضاف: العمل الخيري هو أحد ركائز المؤسسة، ومبادرة إفطار صائم السنوية هي من إحدى المبادرات المجتمعية التي تقوم بها المؤسسة حيث تقوم بالعديد من المبادرات الخيرية طوال العام .

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:20 PM

"أعمال الشاطئ للمطارات" تقدم ألفي وجبة إفطار في "بيش جازان"

لصالح متضرري "كورونا".. بإشراف الجمعيات الخيرية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دعمت مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات عددًا من الجمعيات بمحافظة بيش بمنطقة جازان بسلال غذائية وتكفلت بتقديم ألفي وجبة إفطار صائم يومياً للأسر المتضررة من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة منها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات إبراهيم يحي مريع: مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات سارعت بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الخيرية في منطقة جازان وتحت إشراف مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبتوجيهات من أمير منطقة جازان ونائبه بدعم تلك الجمعيات بالسلال الغذائية حيث تم توزيع ما يزيد عن 500 سلة غذائية و 2000 كرتون من التمر بها 12000 كدم بالإضافة إلى توزيع وجبات إفطار يوميًا على المحتاجين من الأسر والعديد من أبناء الجاليات بالمنطقة.

وأضاف: العمل الخيري هو أحد ركائز المؤسسة، ومبادرة إفطار صائم السنوية هي من إحدى المبادرات المجتمعية التي تقوم بها المؤسسة حيث تقوم بالعديد من المبادرات الخيرية طوال العام .

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