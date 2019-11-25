عبدالملك سرور: زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بالجنادرية، وقام بزيارة بعض أجنحة المعرض واطلع على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها. الجدير بالذكر أن المعرض ضمن موسم الرياض ويستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء.
ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات
اطلع على بعض السيارات والدراجات النارية
عبدالملك سرور: زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بالجنادرية، وقام بزيارة بعض أجنحة المعرض واطلع على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها. الجدير بالذكر أن المعرض ضمن موسم الرياض ويستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء.موسم الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بالجنادرية
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ولي العهد يزور معرض الرياض للسياراتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-25
25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
04:30 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:59 PM
ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات
اطلع على بعض السيارات والدراجات النارية
عبدالملك سرور: زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بالجنادرية، وقام بزيارة بعض أجنحة المعرض واطلع على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها. الجدير بالذكر أن المعرض ضمن موسم الرياض ويستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء.
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