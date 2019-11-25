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ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات

اطلع على بعض السيارات والدراجات النارية

عبدالملك سرور: زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بالجنادرية، وقام بزيارة بعض أجنحة المعرض واطلع على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها. الجدير بالذكر أن المعرض ضمن موسم الرياض ويستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء.

موسم الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بالجنادرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات
سبق

عبدالملك سرور: زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بالجنادرية، وقام بزيارة بعض أجنحة المعرض واطلع على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها. الجدير بالذكر أن المعرض ضمن موسم الرياض ويستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
04:30 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:59 PM

ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات

اطلع على بعض السيارات والدراجات النارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
48,710

عبدالملك سرور: زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بالجنادرية، وقام بزيارة بعض أجنحة المعرض واطلع على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها. الجدير بالذكر أن المعرض ضمن موسم الرياض ويستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء.

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